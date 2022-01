Pogrzeb Andrzeja Nowaka będzie miał charakter państwowy. Znamy szczegóły uroczystości

O odejściu Andrzeja Nowaka dowiedzieliśmy się we wtorek 4 stycznia z wpisu na jego oficjalnym profilu na Facebooku. Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną nagłej śmierci założyciela znanych zespołów. Teraz żona artysty podała, że jego pogrzeb odbędzie się w piątek 28 stycznia 2022 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 45. „Trwają również przygotowania do transmisji pogrzebu online. Link zostanie udostępniony za kilka dni” – czytamy. W komunikacie podano także, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Andrzej Nowak nie żyje

Andrzej Nowak urodził się w 1959 r. w Opolu. Był założycielem zespołu TSA, zaliczanego do do prekursorów heavy metalu w Polsce. W latach 80. grał z Tadeuszem Nalepą i Martyną Jakubowicz. Współtworzył też legendarną sesję nagraniową "I Ching" (1982/1983) z udziałem m.in. muzyków grup Perfect (Zbigniew Hołdys, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski, Andrzej Urny), TSA (także Janusz Niekrasz), Osjan (Wojciech Waglewski), Porter Band (Wojciech Morawski), Breakout (Tadeusz Trzciński), Krzak (Jerzy Kawalec) i Maanam (Paweł Markowski).

W 1999 założył zespół Złe Psy, a od 2001 r. ponownie grał w zespole TSA. W 2008 r. wystąpił w filmie dokumentalnym „Teoria hałasu” z serii „Historia polskiego rocka”. Pojawił się też gościnnie na albumie „Test és vér” węgierskiej grupy Hungarica. W jego dyskografii jest kilkadziesiąt płyt.

Burzliwe losy TSA

Na początku działalności TSA czerpał inspirację z dokonań muzycznych grup AC/DC i wczesnego Led Zeppelin, ale stopniowo rozwijał własny styl oparty na wokalizach Marka Piekarczyka. W latach 80. TSA cieszyło się dużą popularnością w Polsce, sprzedając się w kilkusettysięcznych nakładach. W latach 90. doszło do konfliktów między muzykami, powrócili jednak do koncertowania na początku XXI wieku. Ostatnia reaktywacja miała miejsce w 2021 roku.

Prywatnie Andrzej Nowak od końca lat 80. hodował psy rasy amerykański pitbulterier. Był też kolekcjonerem motocykli i militariów.

