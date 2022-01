„Dziewczyny z Dubaju” doczekają się nowej ekranizacji. Krysiak: Tym razem będę robić film z uczciwym producentem

Krysiak w rozmowie z Pauliną Koziejowską z portalu Onet.pl przekazał, że nowa książka, kontynuacja „Dziewczyn z Dubaju”, opowieści o kobietach, które wyjeżdżały do luksusowych kurortów i tam świadczyć miały usługi seksualne, pojawi się wiosną. Autor poinformował, że będą w niej opowieści o niektórych bohaterkach z pierwszej części. – Będę koncentrować się na tym, co osiągnęły po tych dubajskich eskapadach. Ale i czego nie osiągnęły – powiedział. – Chciałbym też pokazać dziewczyny, którym się nie udało. Uwypuklić przypadki tych dziewczyn, które nie wiedziały gdzie i po co jadą. A takich też było sporo – wyjaśnił.

Jakie będą nowe „Dziewczyny z Dubaju”?

Autor przyznał, że spotyka się z dużym zainteresowaniem cieszy się temat ponownej ekranizacji „Dziewczyn z Dubaju”. – Tym razem będę robić film z uczciwym, znanym i szanowanym na rynku producentem. Z pewnością w tym filmie kobiety nie będą pluskać w pozłacanych burgerach – zapewnił. Krysiak wyjaśnił, że w przeciwieństwie do filmu Marii Sadowskiej, chce, aby nowy film był „oparty na faktach i o faktach”. – Będzie się koncentrował trochę na innych rzeczach niż ten, który powstał. To będzie bardziej film kryminalny, a nie erotyczny. Co nie oznacza, że nie będzie widać luksusu i bogactwa, którym ci panowie przyciągali kobiety – przekazał.

„Dziewczyny z Dubaju” w reżyserii Marii Sadowskiej

Premiera filmu „Dziewczyny z Dubaju” w reżyserii Marii Sadowskiej odbyła się pod koniec listopada 2021 roku. Film opowiada o losach Emi. To młoda i ambitna dziewczyna, która marzy o luksusowym życiu. Decyduje się zostać ekskluzywną damą do towarzystwa i na prośbę arabskich szejków zaczyna werbować do pracy polskie celebrytki, modelki, aktorki i zwyciężczynie konkursu miss piękności. Niestety realia ich wyjazdów mają też swoją mroczną stronę.

Czytaj też:

Nie żyje Andrzej Kozioł, były wokalista zespołu VOX. Długo walczył z chorobą