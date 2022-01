Eurowizja 2022. TVP ogłosiła, kto może reprezentować Polskę w konkursie. Jest lista 10 uczestników

Jak podano w piątek 14 stycznia w programie "Pytanie na Śniadanie", o bilet na Eurowizję 2022 do Turynu powalczy dziesięcioro wykonawców. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele TVP, radia, branży muzycznej, niezależny dziennikarz oraz członek Związku Zawodowego Muzyków RP. Przypomnijmy, że już na przełomie wiosny i lata prezes Telewizji Polskiej obiecywał, że zaprosi organizację do czynnego udziału w wyborze reprezentanta.

Eurowizja 2022. Kto wystąpi w preselekcjach?

Daria – Paranoia



To była uczestniczka „The Voice of Poland”, która całkiem niedawno świętowała 25. urodziny. Wiosną 2021 roku wydała swój singiel „Love Blind”, który podbił radiostacje w Polsce.



Krystian Ochman – River



Zwycięzca jedenastej edycji „The Voice of Poland” oraz ostatniego konkursu Premiery Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2021



Lidia Kopania – Why does it hurt



Wokalistka już raz reprezentowała Polskę na Eurowizji. W 2009 roku zajęła dwunaste miejsce w półfinale, choć do awansu zabrakło 23 punktów.



Emila Dębska – All I need



Ma bogate doświadczenie sceniczne i telewizyjne. Jest śpiewającą aktorką Teatru Buffo, a występowała w takich programach TVP jak „Przebojowa Noc” czy podczas Debiutów Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2007 roku.



Kuba Szmajkowski – Love sick



To nie tylko były członek formacji 4Dreamers, ale także finalista pierwszej edycji programu „The Voice Kids”.



Karolina Lizer – Czysta woda



Jest członkinią zespołu pieśni i tańca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – LZA Promni.



Siostry Szlachta – Drogowskazy



Bliźniaczki mają 18 lat, a zadebiutowały razem udziałem w programie „Szansa na Sukces. Opole 2019”.



Ania Byrcyn – Dokąd?



Wokalistkę możemy kojarzyć z udziału w jedenastej edycji „The Voice of Poland”, gdzie zajęła trzecie miejsce, szkoląc się pod okiem Edyty Górniak.



Karolina Stanisławczyk – Move



Karierę wokalną zaczynała jako mała dziewczynka, jednak największe sukcesy przyniósł jej miniony rok. Singla Cliche wysłuchano już prawie 10 milionów razy na YouTubie, a za jego sprzedaż wokalistka otrzymała platynową płytę ZPAV.



Umute – Głośniej niż decybele



Zespół Unmute tworzy piątka osób głuchych – Zuzanna Szymańska, Jakub Stanisławczyk, Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek i Alina Jagodzińska. Utwór Głośniej Niż Decybele początkowo miał być częścią kampanii pokazującej, że osoby głuche również mogą tworzyć muzykę, a wszelkie ograniczenia powstają w naszych głowach.

Na liście uczestników nie ma Dody, która ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, że zgłosiła piosenkę „Fake Love” do konkursu.

Kiedy koncert finałowy krajowych preselekcji do Eurowizji 2022?

Koncert Finałowy Krajowych Preselekcji do Eurowizji 2022 odbędzie się w trzecią sobotę przyszłego miesiąca (19 lutego) i zostanie zorganizowany w studiu 5 Telewizji Polskiej.

