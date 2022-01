Ogórek ma dość współpracy z Jakimowiczem. „Dla widzów nie jest żadną tajemnicą, że...”

Wspólne zdjęcia, radosne uśmiechy i przekomarzanie się na antenie to już przeszłość. Jak donosi „Super Express”, relacje między Jarosławem Jakimowiczem a Magdaleną Ogórek znacząco się pogorszyły. I to do tego stopnia, że dziennikarka ma już dość współpracy z dotychczasowym redakcyjnym kolegą.

Co Ogórek mówi o relacjach z Jakimowiczem?

Od 19 grudnia nie pojawiła się w programie „W kontrze” w TVP. Sama zainteresowana nie chce komentować doniesień o konflikcie z Jarosławem Jakimowiczem. – Zawodowo stawiane są przed nami różne wyzwania i trzeba im sprostać, natomiast prawdą jest, że od końca grudnia nie pojawiam się w programie W kontrze – stwierdziła. – Myślę, że dla widzów naszego programu nie jest żadną tajemnicą, że mówimy zupełnie innymi językami. Prezentujemy też może inne postawy naszego dialogu z widzami. Więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ obowiązuje mnie pewien kanon kultury korporacyjnej – dodała w rozmowie z „Super Expressem”.

Ogórek dostanie nowy program w TVP

Napięte relację między prowadzącymi „W kontrze” skomentował także dyrektor TAI. Jarosław Olechowski zaznaczył, że program był pomyślany tak, by prowadzący trochę się spierali, trochę podszczypywali antenowo, ale z przymrużeniem oka, z luzem i lekkością. – Ta formuła spodobała się widzom o czym świadczą wyniki oglądalności programu, który podniósł średnie długookresowe udziały TVP Info w polskim rynku telewizyjnym. Ale kto się nie rozwija, ten skazany jest na porażkę. Dlatego pracujemy nad rozwojem formuły i poszerzeniem grona prowadzących – zapowiedział.

Jednocześnie szef TAI zapewnił, że Magdalena Ogórek nie zniknie z anteny TVP. Co więcej, trwają pracę nad jej nowym programem. – Będzie to program codzienny i bardzo angażujący stąd rozważane jest odejście redaktor Ogórek z „W Kontrze”. Ale nic nie jest jeszcze przesadzone – dodał.

