Co oglądać w weekend na Netflix? Rozpiska wszystkich nowości na platformie

W nadchodzący weekend na platformie Netflix znajdziemy kilka dobrych propozycji na wolne, leniwe wieczory. Z nowymi sezonami wróciły w tym tygodniu seriale „After Life” i „Cheer”. Ponadto obejrzymy pierwszą odsłonę produkcji „Dziennikarka” i filmy takie jak „Dom”, „Początek świata” czy „Waves”. Jakie jeszcze nowości możemy zobaczyć? Sprawdźcie nasze weekendowe propozycje.

„Zostań przy mnie”



Spokojne życie fotoreportera, matki i detektywa z wydziału zabójstw zakłóca straszne wydarzenie z przeszłości.



„Undercover”



Dwójka tajnych agentów bierze na cel ważnego producenta ecstasy wiodącego luksusowe życie na holendersko-belgijskim pograniczu.



„Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Dom”

To ekscentryczna czarna komedia o pewnym domu i trzy surrealistyczne opowieści o jego mieszkańcach.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Matka/Android”



Georgia i jej chłopak Sam uciekają ze swojego kraju, w którym trwa wojna ze sztuczną inteligencją. Kilka dni przed porodem pierwszego dziecka para musi stawić czoła Ziemi Niczyjej – twierdzy androidów.



„Początek świata”

Pewnego dnia Jean-Louis odkrywa, że jego serce się zatrzymało, jednak on sam nie jest martwy. Z pomocą żony i przyjaciela stara się rozwikłać tę tajemnicę.



„Bez wahania”

Autorka kryminałów Grace Miller ma świetne wyczucie motywów zbrodni. Gdy jej siostra zostaje zamordowana, postanawia wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.



„After Life”

Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



„Ksero”

Studentka, która straciła stypendium, po tym jak do sieci trafiły jej zdjęcia z imprezy, stara się odkryć, co tak naprawdę stało się tej pamiętnej nocy.



„Cheer”

Losy drużyny cheerliderskiej z uczelni Navarro, która dąży do wygranej w prestiżowych ogólnokrajowych zawodów.



„Dziennikarka”

Zaangażowana dziennikarka wytrwale poszukuje prawdy o rządowym skandalu korupcyjnym, nie bacząc na wysiłki wpływowych wrogów, aby zneutralizować jej doniesienia.



„Waves”

Historia dwójki rodzeństwa, których decyzje wpłyną na całą rodzinę. Życie Tylera (Kelvin Harrison Jr.) wydaje się idealne. Chłopak ma dobre stopnie, świetnie idzie mu w sporcie, a dodatkowo umawia się z piękną dziewczyną. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, niefortunnego splotu wydarzeń, by wszystko zaczęło się sypać. Jednocześnie młodsza siostra Tylera, Emily (Taylor Russell) żyje w cieniu brata. Wycofana, nie biorąca aktywnego udziału w życiu rodzinnym, ani szkolnym, stara się nie wyróżniać z tłumu. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia zostanie zaproszona na randkę.



„Ordinary Love”

Niezwykłe spojrzenie na życie pary w średnim wieku w trakcie diagnozy raka piersi u żony.

