Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Z finałowym sezonem wraca „Ozark”

Netflix przychodzi do swoich użytkowników z nowościami serialowymi i filmowymi. Wśród premierowych perełek zobaczyć będziemy mogli m.in. serial „Gorący sezon” czy „W królewskim stylu”. Wracają lubiane „Too Hot To Handle” z trzecią odsłoną oraz finałowy sezon serii „Ozark”. Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości.

„Ozark”, sezon 4. – piątek 21 stycznia



Rodzina Byrde'ów i reszta bohaterów serialu „Ozark”, stanie przed nowymi wyzwaniami oraz oczywiście - brutalnymi konfrontacjami. 4. sezon popularnej serii będzie już ostatnim i twórcy postanowili podzielić go na dwie części.



„W królewskim stylu” – czwartek 20 stycznia



Właścicielka nowojorskiego salonu fryzjerskiego Isabella poznaje księcia Thomasa z Lavanii, który właśnie szykuje się do ślubu.



„Too Hot To Handle”, sezon 3. – środa 19 stycznia



Rajskie wybrzeże, gorące słońce, seksowni single i… 100 tysięcy dolarów za powstrzymanie się od seksu. Czy uczestnikom uda się nie ulec pokusie?



„Gorący sezon”, sezon 1. – piątek 21 stycznia



Młodzi ludzie pracujący w zachwycająco pięknym ośrodku wypoczynkowym przeżywają niezapomniane lato, poznając smak miłości, prawdziwą przyjaźń i szokujące tajemnice.



„Boskie przysmaki. Meksyk” – środa 19 stycznia



Ten program składa hołd nieskrępowanej fantazji kulinarnej Meksyku, a prezentowane w nim osobliwe przysmaki są — jak mawiają sami Meksykanie — warte bólu brzucha. Oglądaj bez ograniczeń.



„Mistrzowie mistyfikacji: Historie słynnych oszustów” – wtorek 18 stycznia



W tym wstrząsającym serialu dokumentalnym udający brytyjskiego szpiega okrutny oszust manipuluje i okrada swoje ofiary, pozostawiając za sobą zrujnowane rodziny.



„Azja o północy” – czwartek 20 stycznia



W nocy ożywa duch zabawy azjatyckich metropolii. Ten serial dokumentalny prezentuje ich kulinarne atrakcje, muzykę oraz nocnych marków, którym ciemności dodają skrzydeł.



„Monachium w obliczu wojny” – piątek 21 stycznia



Ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Jesienią 1938 roku Europa stoi na skraju wojny. Adolf Hitler przygotowuje się do inwazji na Czechosłowację, a rząd Neville'a Chamberlaina rozpaczliwie poszukuje pokojowego rozwiązania.



„Znajomi nieznajomi” – czwartek 20 stycznia



Kolacja wymyka się spod kontroli, kiedy grupa dobrych znajomych zgadza się pozostawić na stole odblokowane telefony, ujawniając pikantne rozmowy i mroczne sekrety.



„Skrzypce mojego ojca” – piątek 21 stycznia



Dzięki wspólnym trudnym przeżyciom i miłości do muzyki osierocona dziewczynka nawiązuje więź ze swoim zdystansowanym wujkiem – odnoszącym sukcesy skrzypkiem.



„Amandla” – piątek 21 stycznia



Lata po przeżytej w dzieciństwiw tragedii dwaj bracia staja po przeciwnych stronach prawa. Przypisywana gangowi zbrodnia wystawia na próbę ich wzajemną lojalność.



„Trzy piosenki dla Benazir” – poniedziałek 24 stycznia



Mieszkający w obozie dla przesiedleńców Afgańczyk, który niedawno się ożenił, próbuje pogodzić marzenie o wstąpieniu do wojska z obowiązkami rodzinnymi. Oglądaj bez ograniczeń.Czytaj też:

Ogórek dostanie swój nowy program w TVP Info. „W kontrze” z częstszą emisją i nowymi prowadzącymi