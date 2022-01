Jaki jest stan Bogumiły Wander? „Z trudnością kontaktuje się ze światem”

Od kilku lat popularna gwiazda TVP, która nazywana była „najpiękniejszą spikerką z Woronicza”, zmaga się z chorobą Alzheimiera. 78-latka przebywa obecnie w domu opieki, ponieważ jej mąż Krzysztof Baranowski, żeglarz i kapitan jachtowy, nie dawał już rady się nią zajmować. Wander nie pamięta o swoich osiągnięciach i nie ma świadomości, co się z nią dzieje.

W ubiegłym roku, aby opłacić leczenie żony, Baranowski zdecydował się sprzedać ich wspólną willę. Jak wyjaśniał, dla jednego człowieka, utrzymywanie takiego domu to za duży wydatek.

W jakim stanie jest Bogumiła Wander?

Mąż dziennikarki w ostatnim wywiadzie udzielonym „Dzień dobry TVN” przyznał, że rozmawia z żoną, chociaż „jest to rozmowa bez kontaktu”. – Jest w dobrej formie fizycznej, jest pod opieką lekarzy, ale z trudnością kontaktuje się ze światem, tak że odwiedzam ją tak często, jak jest to możliwe. Nic więcej nie mogę zrobić – powiedział.

Mąż Wander planuje rejs po Atlantyku

Baranowski jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. Teraz zdradzł, że planuje rejs po Atlantyku. Zapewnił przy tym, że nie jest to ucieczka. – Samotna żegluga to nie jest ucieczka od rzeczywistości, tylko wyjście naprzeciwko wyzwaniu, które ma się we krwi – powiedział w rozmowie z Dorotą Wellman.

