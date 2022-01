W tym szaleństwie jest metoda. Dziś 60. urodziny fascynującego Jima Carreya

Jim Carrey urodził się 17 stycznia 1962 roku w miejscowości Newmarket w Kanadzie. Już od małego wiedział, co chce robić w życiu. W wieku 10 lat napisał list do Carol Burnett z „Carol Burnett Show”, aby otrzymać w nim rolę. Już jako nastolatek Carrey pracował dorywczo wraz ze swoim bratem (m.in. w fabryce opon), aby pomóc rodzinie. W tym samym czasie występował już też w klubach komediowych w centrum Toronto. Do Hollywood przeniósł się w 1983 roku z wielkim marzeniem zyskania sławy jako komik. Już w tym samym roku udało mu się dostać do „The Tonight Show”.