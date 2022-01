Janda wraca do Polski. „Uciekłam, bo straciłam wszelki sens. Wracam go odzyskać”

Krystyna Janda postanowiła na kilka dni wyjechać z Polski dla – jak sama tłumaczyła – zdrowia psychicznego. Aktorka udała się do Hiszpanii. We wpisie na Instagramie poinformowała, że uciekła, „ponieważ straciła wszelki sens”, jednak jej zagraniczna podróż nie będzie trwać wiecznie. „Jutro wracam do Polski, tam 500 zgonów dziennie i uchodźcy, dzieci umierają na granicy” – napisała artystka.

Post Krystyny Jandy skomentowała m.in. Agata Młynarska. „Krysiu, obawiam się, że tu niestety go nie odzyskasz. Tu się go dojmująco traci” – stwierdziła prezenterka.

TVP uderza w Krystynę Jandę

Po publikacji wpisów krytyczny materiał na temat aktorki opublikował portal TVP Info. Dziennikarze mediów publicznych stwierdzili, że „gdy w Polsce w ostatnich dniach notowanych jest po kilkanaście tysięcy zakażeń koronawirusem, w Hiszpanii liczba dziennych zachorowań jest rekordowo wysoka i sięga nawet 160 tysięcy”.

Dziennikarze TVP odnieśli się także do kwestii migracyjnych. „Na południu Hiszpanii, gdzie przebywa Krystyna Janda, znajduje się również wysoki mur chroniący obywateli przed nielegalną migracją z Afryki. Budowa ogrodzeń granicznych w enklawach Hiszpanii ruszyła pod koniec lat 90. i co ciekawe, była dofinansowana z funduszy unijnych” – czytamy na stronie internetowej TVP Info.

