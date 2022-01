To ma być najbardziej relaksujący film roku. „Duch śniegów" z muzyką Nicka Cave'a doczekał się zwiastuna

Film „Duch śniegów" miał swoją światową premierę podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes i znalazł się na długiej liście kandydatów do Oscara w kategorii „najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny”. „Wielkie piękno na dużym ekranie i najbardziej relaksujący film, jaki zobaczycie w tym roku!” – zapowiadają dystrybutorzy obrazu.

„Duch śniegów" – o czym jest?

Oś filmu skupia się na poszukiwaniach pantery śnieżnej przez Vincenta Muniera – jednego z najbardziej znanych na świecie fotografów oraz powieściopisarza i poszukiwacza przygód Sylvaina Tessona. Obraz zdobią zachwycające, zapierające dech w piersiach zdjęcia oraz kojąca ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiadają Nick Cave i Warren Ellis.

Gwiazdami są zwierzęta w swojej dzikiej chwale

Twórcami tej opowieści, obfitującej w zapierające dech, dziewicze krajobrazy i zjawiskowe ujęcia jest sam Vincent Munier i utalentowana dokumentalistka Marie Amiguet. Za ścieżkę dźwiękową do filmu odpowiadają Nick Cave i Warren Ellis.

– W sercu tego filmu jest coś, co cię wciąga. Postanowiłem więc zrobić wszystko, by skomponować do niego oryginalną muzykę. Zarezerwowałem pięć dni i zapytałem Nicka, czy mógłby przyjść tylko na jeden dzień, żeby napisać piosenkę przewodnią i pograć na pianinie. Obejrzał film i został przez cztery dni. To jeden z najpiękniejszych filmów, nad jakimi kiedykolwiek pracowaliśmy i jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Gwiazdami są zwierzęta w całej swojej dzikiej chwale, w odsłonie, w jakiej jeszcze ich nie widzieliśmy. Człowiekowi pozostaje pełne szacunku zdumienie – opowiedział o współpracy Ellis.

Kiedy film będzie w polskich kinach?

Dystrybutorem filmu w Polsce jest M2 Films, a pierwsze pokazy przedpremierowe w kinach już od 21 stycznia.

