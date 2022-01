Jacek Wójcik z „Królowych życia” przeszedł metamorfozę. Na Instagramie bije rekordy

Kompan Dagmary Kaźmierskiej z „Królowych życia” od jakiegoś czasu prowadzi swoje konto na Instagramie. Na tę chwilę celebryta ma tam aż 283 tysiące obserwujących. Fani programu uważają Jacka Wójcika za jedną z najzabawniejszych postaci emitowanego na antenie TTV show – często wygłupia się, wpada w tarapaty albo robi innym różnego rodzaju psikusy.

Jacek z „Królowych życia” schudł

W ostatnim czasie Wójcik przeszedł sporą metamorfozę – mężczyzna zaczął ćwiczyć i stosować zdrową dietę, co wpłynęło na to, że sporo schudł, a przemianą na bieżąco dzielił się na Instagramie. Pod jego najnowszym wpisem zaroiło się od komentarzy. „Jejku toż to połowa Jacka”; „Jacek, ładnie zjechałeś z wagi”; „Widzę, że pan chudnie” – piszą fani mężczyzny.

Najnowsze zdjęcia Jacka Wójcika obejrzycie w naszej galerii.

„Królowe życia”

Program „Królowe życia” opowiada o kilkunastu uczestnikach, ich życiu codziennym, kłopotach rodzinnych i zawirowaniach w życiu zawodowym. Najbardziej znanymi bohaterami show są m.in. Dagmara Kaźmierska czy Laluna Unique.

„Królowe życia” – gdzie oglądać?

Odcinki „Królowych Życia” są dostępne online na platformie VOD player.pl. W telewizji program obejrzysz na kanale TTV.

Czytaj też:

Po 13 latach z „Pierwszej miłości” odchodzi serialowa Sabina. Wyjaśniła, dlaczego