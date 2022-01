„Szpital New Amsterdam” wraca z 4. sezonem. Premiera już dziś! Czego możemy się spodziewać?

„Szpital New Amsterdam” jest jednym z najpopularniejszych obecnie seriali, a świadczy o tym nie tylko jego wysoka oglądalność, ale też deszcz nagród. Placówka z serialu inspirowana była najstarszym publicznym szpitalem w Stanach Zjednoczonych – Belluevue Hospital – a cały koncept serii został oparty na książce „12 pacjentów – życie i śmierć w Bellevue Hospital” autorstwa Erica Manheimera, dyrektora szpitala.

4. sezon serialu „Szpital New Amsterdam” – co w nowej odsłonie?

Dyrektor medyczny szpitala New Amsterdam, Max Goodwin, w końcu daje dojść do głosu swoim uczuciom wobec doktor Helen Sharpe. Razem z resztą personelu spoglądają w przyszłość z rosnącym optymizmem. Wkrótce jednak wystawia go na próbę pojawienie się doktor Veroniki Fuentes, która planuje zmienić organizację placówki, wycofując wszelkie progresywne rozwiązania Maxa.

Odcinki 4. sezonu serialu „Szpital New Amsterdam”

4. sezon serialu „Szpital New Amsterdam” liczył będzie 9 odcinków. Kanał FOX, który nadaje produkcję, udostępnił już ich opisy i daty premiery pięciu epizodów. Pierwszy odcinek nowej odsłony popularnej serii możemy oglądać już dziś w środę 19 stycznia o godzinie 22:00 na kanale FOX.

1. Więce radości – premiera 19 stycznia



Goodwin i Sharpe muszą się odnaleźć w nowej relacji na gruncie osobistym. Iggy wykorzystuje starą znajomość, żeby rozwiązać wybuchowy problem w szpitalu. Bloom pakuje się w kłopotliwą sytuację z rezydentami na oddziale ratunkowym. Reynolds czuje się zakłopotany wobec doktora Baptiste'a i jego żony doktor Lyn Malvo.



2. Na jednym wózku – premiera 26 stycznia



Max doradza uczennicy podczas pikniku naukowego, ale napotyka problemy prawne związane z jej genialnym wynalazkiem. Bloom zachęca doktor Shinwari do bardziej agresywnego działania na oddziale. Iggy odbiera lekcję pokory, a Brantley ma dla personelu niespodziankę.



3. Tak samo, jak zawsze – premiera 2 lutego



Sharpe i Max ujawniają swój związek przed współpracownikami. Załoga stara się rozwiązać problem z oddziałem intensywnej terapii, gdzie jest zbyt wielu pacjentów, a za mało personelu. Przesadnie krytyczne oceny Iggy'ego budzą opór jego rezydentów.



4. Kapitał początkowy – premiera 9 lutego



Goodwin zostaje postawiony przed nową rzeczywistością fiskalną szpitala. Doktor Sharpe stara się zapewnić badania onkologiczne pacjentom, zanim będzie za późno. Bloom nie podobają się nocne godziny pracy doktor Shinwari. Reynolds przeprowadza interesującą rozmowę z doktor Malvo na temat ich przyszłości.



5. Tak brzmi wiersz – premiera 16 lutego

Doktor Fuentes kontynuuje swoją misję przekształcenia szpitala wedle swojej wizji. Max robi wszystko, żeby pomóc pacjentowi w potrzebie. Doktor Sharpe i Iggy spierają się o bardzo poważną kwestię. Reynolds odkrywa znaczenie obowiązków osobistych. Bloom dokonuje szokującego odkrycia na temat swojej matki.



6. Śmiech, nadzieja i cios

Reynolds i Malvo przeprowadzają szczerą rozmowę z doktorem Baptiste'em. Max poznaje lepiej Sharpe, kiedy pojawia się osoba z jej przeszłości. Iggy wciela się w rolę rozjemcy dwóch młodych pacjentów i ich rodzin. Doktor Wilder rozważa ofertę powrotu do personelu, złożoną przez Maxa.



7. Harmonia

Max i Bloom są w szoku, kiedy śmiertelny wypadek karetki prowadzi do ujawnienia niebezpiecznego planu. Doktor Fuentes naciska Iggy'ego, by przyjął pacjentów. Sharpe orientuje się, że cięcie przez nią kosztów zaszkodziło jej oddziałowi. Reynolds, Baptiste i Malvo starają się dojść do porozumienia.



8. Pełna płatność



Goodwin staje przed boleśnie trudną decyzją, kiedy szpital pada ofiarą ataku hakera, domagającego się okupu.



9. W obcym kraju

Max podejmuje drastyczne kroki, żeby pomóc kilkorgu imigrantów bez dokumentów, kiedy pożar niszczy kościół, w którym szukali schronienia. Sharpe i Malvo wspierają pacjenta w stanie zagrażającym życiu. Doktor Reynolds nie może się odnaleźć na nowym stanowisku. Brantley zastanawia się, jak zaradzić sytuacji związanej z doktor Fuentes.

