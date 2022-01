„Je*** PiS” w serialu „Behawiorysta” i to więcej niż raz. Twórcy uderzają w rząd w kilku kadrach

W styczniu tego roku na Playerze zadebiutował serial „Behawiorysta” z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Jak się okazuje, twórcy nowej produkcji zadbali o to, aby pojawiły się w niej antyrządowe hasła. Wcześniej był to komputer z tzw. „ośmioma gwiazdkami”, a w nowym odcinku to sugestywny numer na tablicy rejestracyjnej.