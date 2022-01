Beata Tadla trafiła do szpitala. Jej syn zdradził, jaki jest stan dziennikarki

Serwis Goniec.pl podał wczoraj, że Beata Tadla dzień wcześniej została zabrana do szpitala, ponieważ źle się poczuła podczas nagrań realizowanych pod Warszawą, więc na miejsce wezwano pogotowie. Osoba z otoczenia dziennikarki przekazała też anonimowo, że Tadla prawdopodobnie doznała zapaści.

Syn Tadli o jej stanie zdrowia: Mama potrzebuje wakacji

Dziś na temat stanu zdrowia swojej matki wypowiedział się Jan Kietliński. Potwierdził, że Tadla trafiła do szpitala, jednak zaprzeczył, jakoby doszło u niej do zapaści. – Mama trafiła do szpitala, miała podejrzenie zapaści. Ostatnio jest bardzo przemęczona, dużo pracuje i niestety to odbiło się na jej zdrowiu – przekazał. – Lekarze zalecili odpoczynek, a mama się zastosowała. Potrzebuje po prostu porządnych wakacji – dodał.

Kietliński odniósł się też do prób łączenia stanu zdrowia dziennikarki ze szczepieniem na COVID-19 (Tadla 8 tyg. temu zaszczepiła się dawką przypominającą). – To jest czysta abstrakcja, do czego dochodzą w swoich teoriach antyszczepionkowcy – ocenił.

Beata Tadla

Beata Tadla swoją karierę dziennikarską zaczynała w rozgłośniach, Eska, Super FM i Plus. Następnie rozpoczęła pracę na antenie TV Puls, a w 2004 roku TVN Style. Przez kilka lat (2005-2012) związana była z redakcją TVN24 - prowadziła tam serwisy takie jak m.in. „Fakty po Faktach” czy „Magazyn 24 godziny”. W latach 2012-2016 była gospodynią głównego wydania „Wiadomości”.

Czytaj też:

„Je*** PiS” w serialu „Behawiorysta” i to więcej niż raz. Twórcy uderzają w rząd w kilku kadrach