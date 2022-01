Gaspard Ulliel nie żyje. Aktor z serialu „Moon Knight” stracił życie w dramatycznym wypadku

Jak podają francuskie media, Gaspard Ulliel w środę 19 stycznia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Grenoble po ciężkiej kolizji, do której doszło podczas gdy jeździł na nartach na zboczach gór w departamencie Sabaudia. Wiadomo, że aktor doznał poważnego urazu głowy. Lekarzom nie udało się go uratować i zmarł w szpitalu. „Gaspard Ulliel zginął w wypadku narciarskim, do którego doszło w środę” – czytamy w oświadczeniu, wydanym przez rodzinę.

Gaspard Ulliel

Ulliel kojarzony jest głównie z rolą Hannibala Lectera w filmie „Hannial Rising”, a także z kreacją Yvesa Saint Laurenta w filmie biograficznym „Saint Laurent”. W 2004 roku otrzymał nagrodę Cezara dla najbardziej obiecującego aktora za rolę w filmie „Bardzo długie zaręczyny”, w którym pojawił się u boku Audrey Tautou. W 2017 roku otrzymał kolejną nagrodę Cezara, tym razem dla najlepszego aktora za rolę w filmie Xaviera Dolana „To tylko koniec świata”, w którym wystąpił u boku Marion Cotillard i Lei Seydoux. Ulliel wcielił się ostatnio w Midnight Mana w wyczekiwanym serialu „Moon Knight” u boku Oscara Isaaca i Ethana Hawke'a.

