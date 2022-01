Gaspard Ulliel nie żyje. Kim jest Midnight Man – postać, którą zagrał w serialu „Moon Knight”?

Gaspard Ulliel w środę 19 stycznia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Grenoble po ciężkiej kolizji, do której doszło podczas gdy jeździł na nartach na zboczach gór w departamencie Sabaudia. Wiadomo, że aktor doznał poważnego urazu głowy. Lekarzom nie udało się go uratować i zmarł w szpitalu.

Ulliel wcielił się w Midnight Mana w najnowszym serialu Marvela „Moon Knight”, który zadebiutuje na Disney+ już w marcu tego roku, a rola ta miała być jego kolejnym sukcesem po filmach takich jak „Hannibal. Po drugiej stronie maski” czy „Saint Laurent”. W serii pojawić się miał u boku gwiazd takich jak Oscar Isaac (Moon Knight) czy Ethan Hawke (Arthur Harrow).

Kim był Midnight Man?

Midnight Man (Anton Mogart) pojawił się po raz pierwszy w komiksie „Moon Knight” #3 Douga Moencha i Billa Sienkiewicza w 1981 roku. Niewiele wiadomo o jego przeszłości, zanim jeszcze stał się sławnym złodziejem dzieł sztuki i drogocennych klejnotów. Do jego występków dochodziło punktualnie o północy. Mieszkał w willi w New Jersey i zajmował się kradzieżą tylko po to, aby być w posiadaniu drogocennych przedmiotów, nie dla chęci wzbogacenia się.

Historia Midnight Mana w komiksach Marvela

W komiksach Midnight Man ukradł rzadki obraz olejny Moneta z Galerii Sztuki Ramadan i został przyłapany na gorącym uczynku przez Moon Knighta, który wrzuca go do rzeki. Przypuszczalnie Mogart tonie, jednak w rzeczywistości prąd wody niesie go do Nowego Jorku i ujścia wiaduktu melioracyjnego. Nieczystości pozostawiają twarz Midnight Mana zdeformowaną. Ukrywa się on w kanałach przez kilka dni po czym wraca do domu, gdzie odkrywa, że policja zabrała mu wszystkie skradzione przez niego rzeczy. Obwiniając za to Moon Knighta i zrzucając na niego swoją deformację, poprzysięga zemstę.

Doprowadzony do szaleństwa mieszka w kanałach i zamiast skarbów zaczyna zbierać śmieci. Współpracuje z Bushmanem, który zwabia Moon Knighta do zalewającej się studzienki ściekowej z Midnight Manem. Tytułowy bohater znajduje drogę ucieczki, a Midnight Man znów zostaje porwany przez prąd rzeki.

W kolejnych komiksach Midnight Man dowiaduje się, że umiera na raka, dlatego postanawia wyśledzić swojego nieślubnego syna Jeffa Wilde'a. Uczy go wszystkiego, co wie o kradzieży, jednocześnie oczekując, że ten obieca, iż nigdy się do tego nie posunie. Próbuje później rzucić Moon Knightowi ostatnie wyzwanie i wszystko wskazuje na to, że w wyniku tego ginie. Po śmierci Jeff przyjął pseudonim Midnight i próbował zostać pomocnikiem Moon Knighta, ale zamiast tego skończył jako czarny charakter.

