„Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Jest zapowiedź serialu, twórcy zdradzają, co z Sauronem

Trylogia „Władcy pierścieni” stworzona przez Petera Jacksona jest uważana za jedną z najbardziej udanych i popularnych serii filmowych wszech czasów, a sukces filmów skłonił reżysera kilka lat później do podobnej adaptacji „Hobbita”. Na podobny tryumf z pewnością liczy Amazon, produkując serialową wersję „Lord of the Rings”. Będzie to jedna z najdroższych stworzonych dotąd telewizyjnych serii. Sam 1. sezon miał kosztować około 465 mln dolarów.

Początek Saurona, Numenor, sojusz ludzi i elfów

W sierpniu 2021 roku, z okazji zakończenia zdjęć na planie, twórcy pokazali pierwsze zdjęcie z nadchodzącej produkcji. Zdradzono także, że serialowego „Władce Pierścieni” zobaczyć będziemy mogli 2 września 2022 roku. Showrunnerami serii, która pojawi się na Amazon Prime Video, są J.D. Payne i Patrick McKay.

Teraz dowiedzieliśmy się z oficjalnego teasera, że produkcja będzie nosiła nazwę „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Jak wskazuje sam tytuł jak i wideo promujące serial, fabuła opowie o wykuwaniu oryginalnych pierścieni mocy, które pozwoliły Sauronowi szerzyć ciemność w Śródziemiu. – Pierścienie Mocy jednoczą wszystkie najważniejsze historie Drugiej Ery Śródziemia: wykuwanie ich, początek Saurona, epicką opowieść o wyspie Numenor oraz ostatnim sojuszu elfów i ludzi. Do tej pory widzowie poznali tylko historię jednego pierścienia, ale wcześniej było ich wiele – możemy teraz podzielić się tą opowieścią – powiedzieli twórcy.

Serial pokaże historie, które działy się podczas Drugiej Ery Śródziemia, czyli tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi w „Hobbicie”. Druga Era to mroczny czas w dziejach Śródziemia. Trwała ona 3441 lat, a zaczęła się w momencie pokonania Morgotha, czarnoksiężnika, który był o wiele potężniejszy od Saurona. W serialu poznamy historię królestwa Numenoru oraz dowiemy się, jak Sauron zdobył tak wielką moc.

W obsadzie serialu znaleźli się: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman i Sara Zwangobani.

„Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” – kiedy premiera?

Serial „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” zadebiutuje w piątek 2 września na Amazon Prime Video i będzie można oglądać go w 240 krajach na całym świecie. Nowe odcinki serialu będą dodawane co tydzień.

