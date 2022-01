Nie żyje Antonina Girycz-Dzienisiewicz. Znamy ją m.in. z „Czterdziestolatka”

Informację o śmierci aktorki przekazała w rozmowie z PAP jej córka Julia Dzienisiewicz.

Antonina Girycz–Dzienisiewicz była absolwentką Studia Dramatycznego we Wrocławiu. W latach 1959-60 występowała w Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu, w latach 1960-61 w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu. W latach 1961-64 była aktorką Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze, a w latach 1964-67 Teatrzu Polskiego we Wrocławiu. Od 1967 roku do śmierci występowała w Teatrze Współczesnym w Warszawie.

W trakcie swojej kariery zagrała w wielu spektaklach Teatru Telewizji, m.in. „Strachu i nędzy III Rzeszy”, „Malowanej żonie”, „Dziadach” czy „Komu wierzycie”. W swoim dorobku ma także 156 audycji i słuchowisk Teatru Polskiego Radia.

Podkładała głos pod postaci z wielu bajek i kreskówek. Była m.in. Kloto w „Herculesie”, Swatką w „Mulan”, mamą Eustachego w „Chojrak - tchórzliwy pies” czy Gerdą w „Krainie Lodu”. Zagrała w znanych filmach i serialach, w tym: „Polowaniu na muchy” Andrzeja Wajdy, „Czterdziestolatku” Jerzego Gruzy, „Domu” Jana Łomnickiego, „Zmiennikach” Stanisława Barei, „13 posterunku” Macieja Ślesickiego, „Niani”, „M jak miłość”, „Rodzince.pl” czy „Przepisie na życie”.

