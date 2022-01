QUIZ:

QUIZ z filmu „Pogoda na jutro”. Po ilu latach Stuhr wyszedł z klasztoru?

„Pogoda na jutro”

Film „Pogoda na jutro” miał swoją premierę w 2003 roku. Pojawiła się w nim plejada gwiazd: Jerzy Stuhr, Małgorzata Zajączkowska, Roma Gąsiorowska, której był to ekranowy debiut, Maciej Stuhr, Barbara Kałużna, Krzysztof Globisz czy Andrzej Chyra. Obraz nominowany był m.in. do Orłów oraz Złotych Lwów. Muzykę do filmu napisał Abel Korzeniowski.

