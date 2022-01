To najlepsze filmy Davida Lyncha. Reżyser obchodzi dziś 76. urodziny

Filmy Davida Lyncha pełne są wariacji na temat ludzkiej podświadomości, marzeń, snów czy fobii. Mają charakter demaskatorski i nigdy nie skupiają się na jednej płaszczyźnie co utrudnia jednoznaczną interpretację rozmytych wątków. I o to też chodzi twórcy – nie ma zamiaru podawać nam rozwiązań na tacy. Co więcej – zapewnia, że nie ma jednego słusznego sposobu na interpretację jego filmów. Chociaż przez lata parał się kilkoma gatunkami, podstawę zawsze stanowiły horror i mystery. Jakie filmy Davida Lyncha są najlepsze według użytkowników serwisu Rotten Tomatoes? Sprawdźcie listę.

10. „Diuna” (1984)

Młody książę przybywa na pustynną planetę Arrakis będącą jedynym źródłem cennego melanżu. Wkrótce ucieka w głąb pustyni, by uchronić się przed śmiercią z rąk zamachowców.





9. „Zagubiona autostrada” (1997)

Saksofonista zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej żony. Po kilku dniach znika z celi, a na jego miejscu pojawia się inny mężczyzna.





8. „Miasteczko Twin Peaks. Ogniu krocz ze mną” (1992)

Uzależnioną od narkotyków uczennicę liceum nocami nawiedza tajemniczy i groźny mężczyzna. Nastolatka zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich osób.





7. „Dzikość serca” (1990)

Młodzi kochankowie, Sailor i Lula, uciekają przed bandą zbirów, których matka dziewczyny wynajęła do zabicia jej towarzysza.





6. „Inland Empire” (2006)



Aktorka przejmuję osobowość swojej postaci w filmie. Z czasem świat, w którym żyje, staję się przerażający i surrealistyczny.



5. „Mulholland Drive” (2001)



Rita traci pamięć wskutek wypadku samochodowego. Odkrywa, że jej torba jest pełna pieniędzy i postanawia dowiedzieć się, skąd one pochodzą.



4. „Głowa do wycierania” (1977)

Henry żyje w zindustrializowanym świecie. Podczas kolacji u rodziców swojej dziewczyny dowiaduje się, że został ojcem.





3. „Człowiek słoń” (1980)

Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.





2. „Prosta historia” (1999)



1. „Blue Velvet” (1986)

Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.

