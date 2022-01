Synek Stępień i Rzeźniczaka ma nowotwór. „Rozpoczynamy walkę, której areną jest szpital”

Przypomnijmy, Jakub Rzeźniczak związał się z Magdaleną Stępień po rozstaniu z Edytą Zając. Niedługo później kobieta zaszła w ciążę, a w mediach społecznościowych posypały się gratulacje. Tuż przed porodem pojawiły się jednak doniesienia, że Rzeźniczak i Stępień nie są już razem. Okazały się one prawdą. Celebrytka rodziła sama i samotnie wychowywała synka, w mediach społecznościowych oskarżając piłkarza, że nie interesuje się synem. Jakiś czas temu kobieta zniknęła z przestrzeni medialnej. Teraz jednak założyła Instagram ponownie i przekazała przerażające wieści.

Synek Stępień i Rzeźniczaka ma nowotwór

Celebrytka wyznała, że jej życie przewróciło się do góry nogami. „Życie bywa przewrotne i na pewno Wiele i Wielu z Was tego doświadczyło. W tym również i ja. Jednak to, z czym przyszło mi się zmierzyć, to walka o życie mojego kochanego Synka” – przekazała, dodając, że sześciomiesięczny Oliwier choruje na rzadki nowotwór wątroby. „Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie, byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. Wiedziałam, że od tej pory będziemy mieli siebie i miłość, której nie da opisać się słowami. Jest dla mnie wszystkim. Nikt i nic nie jest ważniejsze od Niego. Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę – nowotwór – bardzo rzadko występujący guz wątroby” – podała celebrytka. „Rozpoczynamy walkę, której areną jest szpital. Walkę o ŻYCIE. Oliwierek niebawem przejdzie chemioterapię, a później, jeśli będzie taka możliwość, będzie leczony chirurgicznie” – wyjaśniła. Na koniec Stępień poprosiła fanów o modlitwę w intencji swojego syna.

