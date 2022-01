„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Gromee odchodzi z programu. Zastąpi go legenda

Gromee dołączył do ekipy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w 15. edycji i po jednym sezonie żegna się z programem. W komunikacie do fanów przekazał, że czekają na niego nowe cele zawodowe oraz rodzina, która się powiększy i podziękował wszystkim za niezapomniane chwile. – Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, to dla mnie show tworzone z piękna, uśmiechu, szczerości i kreatywności. Wszystko ze wspaniałą ekipą! Mam na myśli Artystów na scenie, ale także wspaniałe grono Jury. W moim sercu jest też cała ekipa produkcyjna! Profesjonalizm i jakość, a jednocześnie pasja i radość – tak wyglądał dla mnie ten program – podsumował.

Cugowski za Gromee w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Stacja Polsat podała w oświadczeniu, że niebawem przekaże, kto zastąpi Gromee w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tymczasem portal WirtualneMedia.pl zdążył dowiedzieć się, że nowym jurorem ma zostać Krzysztof Cugowski senior, legendarny polski piosenkarz, założyciel i wieloletni wokalista zespołu rockowego Budka Suflera, z którym nagrał 12. albumów studyjnych i stworzył hity takie jak „Jest taki samotny dom” czy „Takie tango”.

Pozostałymi jurorami show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” będą Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Bez zmian show poprowadzą Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.

