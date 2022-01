„Pierwsza miłość”. Co w nowym odcinku? Filip postanawia się zemścić

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Fani produkcji śledzą obecnie już jej 18 sezon. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3349. – o czym będzie?

Marek pyta Danusię, czy miałaby coś przeciwko temu, żeby Teresa się do nich wprowadziła. Kinga jest wzruszona powrotem rodziców do siebie po tylu latach rozłąki. Matka tłumaczy jej, co spowodowało taką przemianę, która przyczyniła się do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Dziewczynka ma także coś do powiedzenia w tej sprawie.

Laura przygotowuje się na leczenie w Niemczech. Ankę cieszy szansa związana z tym wyjazdem jak i to, że pogodziła się z Białym. Nieoczekiwanie odwiedza ją Filip. Jest wyraźnie upokorzony tym, że Anka wybrała Kamila zamiast niego. Postanawia się zemścić.

Lucynka prosi Dorotę, aby ta wreszcie wyznała prawdę o swojej ciąży. Kłamstwo o tym, że to ona spodziewa się dziecka, przybiera nieoczekiwany kurs i trafia aż do Kaśki.

Marysia podejmuje decyzję czy iść z Wenerskim na przyjęcie z okazji jubileusz jego znajomego.

Piotrek chce pogodzić się z Białym i przyznaje, że przesadził, obwiniając go o wiele rzeczy, które nie były jego winą. Dobre humory psuje jednak nagła sytuacja.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

