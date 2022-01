Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

W nadchodzący weekend na platformie Netflix znajdziemy kilka dobrych propozycji na wolne, leniwe wieczory. Wśród nowości, które warto obejrzeć są m.in. „Bez wahania”, „Waves” czy „W królewskim stylu”. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„W królewskim stylu”



Właścicielka nowojorskiego salonu fryzjerskiego Isabella poznaje księcia Thomasa z Lavanii, który właśnie szykuje się do ślubu.



„Bez wahania”



Autorka kryminałów Grace Miller ma świetne wyczucie motywów zbrodni. Gdy jej siostra zostaje zamordowana, postanawia wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.



„Ordinary Love”



Niezwykłe spojrzenie na życie pary w średnim wieku w trakcie diagnozy raka piersi u żony.



„Dom”



W tej czarnej komedii animowanej tajemniczy dom skrywa historie biednej rodziny, nerwowego dewelopera i sfrustrowanej właścicielki na przestrzeni dziejów.



„Waves”



Historia dwójki rodzeństwa, których decyzje wpłyną na całą rodzinę. Życie Tylera (Kelvin Harrison Jr.) wydaje się idealne. Chłopak ma dobre stopnie, świetnie idzie mu w sporcie, a dodatkowo umawia się z piękną dziewczyną. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, niefortunnego splotu wydarzeń, by wszystko zaczęło się sypać. Jednocześnie młodsza siostra Tylera, Emily (Taylor Russell) żyje w cieniu brata. Wycofana, nie biorąca aktywnego udziału w życiu rodzinnym, ani szkolnym, stara się nie wyróżniać z tłumu. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia zostanie zaproszona na randkę.



„Znajomi nieznajomi”



Kolacja wymyka się spod kontroli, kiedy grupa dobrych znajomych zgadza się pozostawić na stole odblokowane telefony, ujawniając pikantne rozmowy i mroczne sekrety.



„Matka/Android”



Georgia i jej chłopak Sam uciekają ze swojego kraju, w którym trwa wojna ze sztuczną inteligencją. Kilka dni przed porodem pierwszego dziecka para musi stawić czoła Ziemi Niczyjej – twierdzy androidów.



„Zeroville”



Rok 1969. Podczas okresu przejściowego w przemyśle filmowym do Hollywood przyjeżdża młody aktor z zamiarem zrobienia kariery.



„The Kill Team”



Podczas amerykańskiej inwazji na Afganistan rekrut Andrew jest świadkiem morderstwa cywila. Rozważa zgłoszenie tego do przełożonych, lecz zostaje zastraszony przez sadystycznego przywódcę, który zwraca przeciwko niemu cały pluton.



„Początek świata”



Pewnego dnia Jean-Louis odkrywa, że jego serce się zatrzymało, jednak on sam nie jest martwy. Z pomocą żony i przyjaciela stara się rozwikłać tę tajemnicę.



„Ksero”



Studentka, która straciła stypendium, po tym jak do sieci trafiły jej zdjęcia z imprezy, stara się odkryć, co tak naprawdę stało się tej pamiętnej nocy.



„Sestri”



Nastolatki Maya i Jana są nierozłączne i wszystko robią wspólnie. Uparta Jana zazwyczaj przejmuje inicjatywę, Maya podąża zaś za nią. Pewnej nocy na imprezie dziewczyny nagrywają Elenę, najpopularniejszą dziewczynę w szkole, uprawiającą seks z chłopakiem, w którym Maya kocha się od lat. Jana namawia Mayę, by upubliczniła nagranie. Kiedy film trafia do sieci, reputacja Eleny jest zrujnowana. Po ostrej konfrontacji całej trójki Elena znika, a Maya chce iść na policję. Ale Jana się sprzeciwia. Maya staje się jej nowym celem i musi znaleźć w sobie odwagę, by wyrwać się z toksycznego związku i tajemnicy, której ujawnienie może zrujnować życie dziewczyny.



„Please Hold the Line”



Klimatyczny dokument śledzi codzienną pracę techników kablowych z Europy Wschodniej, podczas gdy odwiedzają domy klientów i łączą ze sobą ludzi dzięki technologii.



„Giants and the Morning After”



Film dokumentalny o jednej z najmniejszych gmin w Szwecji, jej bogatym dziedzictwie mitologicznym i zwartej społeczności.



„Arberia”



Po śmierci ojca Aida powraca do miasteczka Arboreszów i zmaga się ze skomplikowanymi uczuciami, jakie budzi w niej powrót do korzeni.

