Disney+ coraz bliżej. Potwierdzono termin premiery usługi w 42 krajach i 11 terytoriach

Pytania o premierę usługi Disney+ w naszym kraju pojawiały się już od pierwszych wzmianek na temat tego projektu. Start tej platformy w listopadzie 2019 roku wiązał się z wielkim rozczarowaniem, wynikającym z braku legalnego dostępu do D+ w Polsce. Kolejne plotki na ten temat dawały nadzieję na wrzesień 2021 roku. Ostatecznie jednak oficjalnie potwierdzono rok 2022. Teraz dowiadujemy się, że długo wyczekiwany przez kinomaniaków moment ma nastąpić latem.

Komunikat o wprowadzeniu Disney+ na nowe rynki pojawił się w środę 26 stycznia rano. Na długiej liście krajów i terytoriów zależnych znaleźć możemy także Polskę:

Albania Algieria Andora Arabia Saudyjska Bahrajn Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja

Czarnogóra Czechy Egipt Estonia Grecja Irak Izrael Jemen Jordania Katar Kosowo Kuwejt Liban Libia

Liechtenstein Litwa Łotwa Macedonia Północna Malta Maroko Oman Palestyna Polska RPA Rumunia

San Marino Serbia Słowacja

Słowenia Tunezja

Turcja Watykan Węgry

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oraz 11 terytoriów:

Wyspy Owcze Polinezja Francuska Francuskie Terytoria Południowe Saint-Pierre i Miquelon Wyspy Alandzkie Sint Maarten Svalbard i Jan Mayen Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Gibraltar Pitcairn Wyspa Świętej Heleny

Seriale Disney+ w czołówce najważniejszych w ubiegłym roku w Polsce

O tym, jak wielkie zainteresowanie budzi platforma Disneya, świadczyć może najnowsze badanie polskiego rynku. Według Parrot Analytics w dziesiątce najgłośniejszych seriali ubiegłego roku w Polsce znalazły się aż cztery produkcje Disney+, mimo że usługi tej nie ma jeszcze w naszym kraju. Na podstawie wzmianek dotyczących konkretnych tytułów, ich wyświetleń online oraz liczby pobrań z sieci Torrent ustalono, że „WandaVision” był najgorętszym serialem ubiegłego roku w naszym kraju. Drugie miejsce zajął „The Mandalorian”, a z disneyowskich produkcji do czołówki załapał się też „The Falcon And The Winter Soldier” i „Star Wars: The Bad Batch”.

We wrześniu ubiegłego roku Disney+ mógł pochwalić się 118,1 mln użytkowników, płacących za dostęp do usługi. Wynik ten może zrobić wrażenie, ale eksperci podkreślają, że w trzecim kwartale roku wzrosty na platformie znacznie wyhamowały. Od lipca do września przybyło jej „zaledwie” 2,1 mln klientów. Wynik rok do roku został poprawiony o 60 proc. (z 73,7 mln do 118,1 mln). Premiery Disney+ niecierpliwie wyczekują u nas fani produkcji Marvela, Walt Disney Studios, Pixara czy National Geographic. Nie wolno zapominać też o tytułach z logiem Star Wars.

Czytaj też:

Disney+ znów krytykowany za cenzurę. Tym razem także za jej jakość