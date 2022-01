Netflix usuwa 30 tytułów. Zobaczcie, co zniknie w lutym

Netflix w każdym miesiącu uzupełnia swoją ogromną bibliotekę o kolejne tytuły. Często są to jednak produkcje jedynie wypożyczane, kupowane na licencji. Dlatego też co pewien czas platforma informuje o zmianach i usuwaniu niektórych propozycji. Wszystko dzieje się z wyprzedzeniem, by zainteresowani nimi widzowie mieli szansą nadrobić zaległości i jeszcze przed skasowaniem obejrzeć interesujące ich rzeczy.

W lutym tego roku z serwisem pożegna się 30 tytułów, wśród których znajdą się takie hity jak „Jumanji: Następny poziom”, „Jurassic World”, „Amerian Pie 2” czy „Incredible Hulk”. Kasowanie zawartości odbywać się będzie w dwóch głównych turach: 1 oraz 16 lutego. Dwa pojedyncze tytuły usunięte zostaną 15 („Płaskoziemcy”) i 25 lutego (nowa wersja „Jumanji”).

Lista produkcji, które w lutym znikną z Netfliksa:

1 lutego:

Mały

Desperado

Monachium

Mali Agenci 2: Wyspa marzeń

Masz wiadomość

Mali Agenci

My Little Pony: Przyjaźń to magia S6

Kobieta na skraju dojrzałości

Jak w niebie

Lęk pierwotny

15 lutego:

Płaskoziemcy

16 lutego:

American Pie 2

Jurassic World

American Pie: Bractwo Beta

Ted 2

Anna Karenina

Pan Peabody i Sherman

Park Jurajski

Vanity Fair. Targowisko próżności

Babe - świnka z klasą

Sufrażystka

Państwo młodzi: Chuck i Larry

Incredible Hulk

Wierny ogrodnik

Klucz do koszmaru

40-letni prawiczek

Park Jurajski 3

Powrót do przyszłości

Dług

25 lutego:

Jumanji: Następny poziom

