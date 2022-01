Netflix i łódzka Filmówka łączą siły. Na czym będzie polegać ich „długofalowa współpraca”?

Jak zapewniają w komunikacie oba podmioty, głównym założeniem długoterminowej współpracy Szkoły Filmowej w Łodzi i Netfliksa jest rozwój twórczy nowego pokolenia filmowców z Polski. Partnerzy wskazują zgodnie na wspólne cele – odkrywanie i wspieranie młodych talentów, a także umożliwienie im doskonalenia praktycznych kompetencji zawodowych, niezbędnych do rozpoczęcia kariery na zmieniającym się rynku filmowym.

Netflix Grow Creative w Polsce

Projekt jest częścią międzynarodowego programu Netflix Grow Creative, w ramach którego studenci i studentki scenariopisarstwa, organizacji produkcji filmowej oraz reżyserii biorą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez ekspertki i ekspertów w swoich dziedzinach. Szkolenia dla osób wiążących przyszłość z branżą kreatywną obejmą m.in.: prowadzenie i koordynację twórczej współpracy, pisanie i rozwój scenariusza, przygotowanie do pitchingów.

Dyrektor programu Netfliksa: Łódzka filmówka to ścisła czołówka

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi z rozpoczęcia współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi. To uczelnia zaliczana do ścisłej czołówki szkół filmowych na świecie, która ponadto wywiera istotny wpływ na całą branżę audiowizualną w Polsce. To właśnie tutaj rodzą się i kształtują polskie talenty filmowe. Poprzez działania, wchodzące w skład szerszego programu Grow Creative, chcemy wspierać rozwój artystyczny i zawodowy uzdolnionych studentów i studentek oraz zapewnić im jak najlepszy start w profesjonalnej karierze. To nie jednorazowa inicjatywa, ale początek naszej długofalowej inwestycji w relacje ze Szkołą Filmową w Łodzi i, tym samym, w przyszłość polskiej branży filmowej i telewizyjnej – komentował Christopher Mack, dyrektor programu Grow Creative w Netflix.

Rektorka filmówki: Współpracy z Netflix wzbogaci

– W programie kształcenia Szkoły Filmowej w Łodzi skupiamy się zarówno na rozwoju wrażliwości, talentu i indywidualności twórczej, jak i na perfekcyjnym opanowaniu warsztatu czy znajomości realiów pracy w profesjonalnej kinematografii i przemyśle audiowizualnym. Dla osiągnięcia ostatniego z wymienionych celów nauczania istotna jest partnerska współpraca z podmiotami z sukcesem funkcjonującymi w branży od lat – mówiła rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler.

– Dlatego cieszy nas perspektywa współpracy z Netflix, która wzbogaci ofertę edukacyjną Szkoły i umożliwi zdobycie ponadprogramowej wiedzy o rozwijaniu projektów filmowych i serialowych oraz o standardach technologicznych i organizacyjnych profesjonalnej produkcji. Takie umiejętności bezpośrednio przekładają się na wzrost zawodowych kompetencji i zwiększenie szans naszych absolwentów i absolwentek na budowanie kariery zawodowej i własnej ścieżki artystycznej – dodawała.

Netflix w Łodzi. Na początek dwudniowe warsztaty

Ogłoszoną właśnie współpracę zainicjowały dwudniowe warsztaty, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki mieli okazję posłuchać o sztuce opowiadania historii, specyficznych zasadach produkcji i finansowania czy postprodukcji, a także poznać tajniki procesu pozyskiwania tytułów dla Netflix. To pierwsze z zaplanowanych działań, które wesprą młode talenty w pracy kreatywnej i tworzeniu angażujących projektów filmowych i serialowych, by zachwyciła się nimi publiczność z całego świata.

Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 222 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali, programów i gier mobilnych w różnych językach. Netflix umożliwia użytkownikom oglądanie materiałów bez ograniczeń czasowych, o każdej porze, w dowolnym miejscu i przy użyciu niemal każdego urządzenia wyposażonego w ekran i połączonego z internetem. Rejestracja w serwisie pozwala na swobodne uruchamianie, zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania – bez reklam i zobowiązań.

Szkoła Filmowa w Łodzi

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół filmowych na świecie. Co roku znajduje się w gronie najlepszych szkół filmowych w rankingu prestiżowego amerykańskiego pisma „The Hollywood Reporter”. Kształci reżyserów, autorów zdjęć filmowych, filmów animowanych, realizatorów wizji i światła, fotografików, montażystów, scenarzystów, producentów i aktorów. Studenci zdobywają kierunkową wiedzę praktyczną i teoretyczną, realizują autorskie filmy w technologii cyfrowej i analogowej na taśmie 35 mm pod opieką artystyczną wybitnych wykładowców. Studenci polscy i zagraniczni uczą się od odnoszących sukcesy absolwentów Szkoły, którzy wracają jako wykładowcy, dzięki czemu od pokoleń istnieje cenna i unikalna relacja mistrz – uczeń, skutkująca znakomitymi efektami ekranowymi.

