Nazywają go „najważniejszym obrazem ery #MeToo”. Telewizyjna premiera oscarowego hitu

Była obiecującą młodą kobietą. Cassandra Thomas, niegdyś zdolna studentka medycyny, dziś pracująca w kawiarni trzydziestolatka, mieszkająca z rodzicami, których martwią ostatnie wybory stroniącej od ludzi córki. Życie Cassie pełne jest sekretów, głęboko skrywanego cierpienia i poczucia bezsilności. Tragiczne wydarzenia sprzed lat sprawiły, że kobietę ogarnęła żądza zemsty, a przypadkowe spotkanie z kolegą z uczelni, daje jej szansę na rozliczenie z przeszłością.

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”. to niezwykle oryginalny i zaskakujący dramat opowiadający o poszukiwaniu sprawiedliwości. Motorem napędowym głównej bohaterki jest nie tylko dążenie do ukarania bezpośrednio winnych zbrodni. Cassandra przede wszystkim pragnie uświadomić osobom, które odegrały jakąś rolę w wydarzeniach z przeszłości wagę ich czynów – cichego „zalegalizowania” gwałtu i tolerowania bezkarności sprawców. Film spotkał się z ogromnym uznaniem i został doceniony za podjęcie ważnego społecznie tematu – normalizacji i usprawiedliwiania nadużyć seksualnych, często z jednoczesnym obarczaniem winą samych ofiar.

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”. – informacje o twórcach

Autorką nagrodzonego Oscarem i nagrodą BAFTA scenariusza jest Emerald Fennell, scenarzystka („Obsesja Eve”) i aktorka („Z pamiętnika położnej”, „The Crown”) dla której „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. jest też debiutem reżyserskim. Łącznie film zdobył 22 nagrody i ponad 50 nominacji. W postać Cassandry Thomas fenomenalnie wcieliła się Carey Mulligan, której na ekranie towarzyszą m. in.: popularny komik Bo Burnham, znana z serialu „Orange Is the New Black” Laverne Cox oraz gwiazda „Mad Mena” Alison Brie.

Premiera filmu „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. w sobotę 29 stycznia o godzinie 21:00 na Canal+ Premium oraz następnego dnia w serwisie Canal+ online.

