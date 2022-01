Fala hejtu po koncercie Budki Suflera z okazji 30. Finału WOŚP. „Coście z tego zespołu zrobili”

Przypomnijmy, kilka dni temu Jacek Kawalec ujawnił, że nie tylko on wystąpi z Budką Suflera w Legnicy. Zapowiedział, że na scenie pojawią się także Robert Żaczyński i Irena Michalska, z którymi współpracuje zespół. Na doniesienia te zareagował Krzysztof Cugowski, mówiąc, że Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 roku i „wszystkie działania po tej dacie są smutnym demolowaniem legendy”.

Koncert Budki Suflera w Legnicy stał się jednak jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zespół na scenie zaprezentował klasyki, takie jak: „Sen o dolinie”, „Twoje radio”, „Jest taki samotny dom” czy „Memu miastu na do widzenia”. W sieci pojawiło się już ponad godzinne wideo, które jest zapisem z wydarzenia.

Fani krytykują koncert Budki Suflera

Występ oglądać można było także w sieci, między innymi na Facebooku. Fani zespołu ocenili licznie całe wydarzenie w sekcji komentarzy. Część z nich zaznaczała, że oglądają koncert tylko z powodu „szacunku dla Budki Suflera”. Inni pisali, że mają nadzieję, że wszystkiego „nie słucha pan Krzysztof Cugowski”. Pojawiły się także wpisy takie jak: „Przykre to bardzo, co tam się odprawia”; „Wokalna katastrofa”; „Tak to jest, jak się nie szanuje swoich fanów”; „Coście z tego zespołu zrobili”.

Część fanów podkreślała z kolei, że nie liczy się do końca to, jak finalnie brzmią piosenki, a idea, która stoi za koncertem, tj. wsparcie Finału WOŚP. A ten w tym roku przebiega pod hasłem „Przejrzyj na oczy!”, a zebrane środki przyczynią się do wsparcia diagnostyki i okulistyki dziecięcej.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z 30. Finału WOŚP?

Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. Najczęstszymi schorzeniami dziecięcymi z zakresu okulistyki są (poza pogorszeniem ostrości widzenia) jaskra, zaćma, różnego rodzaju urazu i nowotwory. Wiele z nich wymaga przeprowadzenia zabiegów operacyjnych, do których niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Oddziały, pododdziały oraz poradnie okulistyki dziecięcej otrzymają sprzęty takie, jak:

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,



angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci,



oftalmoskopy do badania dna oka,



tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki),



synoptofory do pomiaru kąta zeza,



stoły operacyjne.



