„Rolnik szuka żony”. Na jaw wychodzą nowe fakty o Elżbiecie i Marku. Kobieta żałuje

Finał 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” odbył się w grudniu 2021 roku. Jednym z tematów, które najbardziej poruszyły widzów w tym sezonie był związek Marka i Elżbiety. 56-letnia kobieta na początku show przedstawiona została jako „energiczna blondynka” z „wieloma planami na przyszłość”. „Nie ma wielkich wymagań, ceni szacunek do drugiego człowieka i twierdzi, że podstawą związku jest prawdziwa i szczera przyjaźń” – podawali twórcy popularnego programu TVP. Niestety, kobieta nie znalazła tego u boku Marka, którego ostatecznie wybrała.

Finał 8. edycji „Rolnik szuka żony”. Co zaszło między Markiem a Elżbietą?



Podczas finału wyznała, że „początek był fajny”. – Takie dwa tygodnie. Czuję rozczarowanie, że uwierzyłam w miłość. Marek wprowadził się po tygodniu. Nie wyszło – przyznała. Marek z kolei mówił, że wciąż kocha Elżbietę i chce ją odzyskać. – Szansę swoją miałeś. Jest wiele argumentów, które nie pozwalają nam być razem. Są tak żenujące, że nie mogę tego powiedzieć na wizji. Jest dla mnie skreślony jako mężczyzna – mówiła jednak kobieta. Potem podała przykład słów Marka, które ją zabolały. – Ciało masz nastolatki, a twarz, zrób sobie botoks – miał powiedzieć do ukochanej. Ponadto rolniczka zasugerowała, że jej były wybranek tylko „szukał lokum”.

Rolniczka Elżbieta żałuje swoich słów o Marku



Teraz, w rozmowie z „Party”, Czabator stwierdziła, że żałuje nieco swoich słów. – Wtedy to były jeszcze emocje, teraz doszłam do siebie, przepracowałam temat. Powiedziałam to wtedy, może złośliwie, ale coś trzeba było powiedzieć. Gdyby można było cofnąć czas, na pewno bym tego nie powiedziała, że szukał lokum. Marek miał gdzie mieszkać. Ma mieszkanie w Słupsku, tylko po prostu mieszkał u przyjaciela, ze względu na problemy po traumie, jaką przeżył z żoną – wyznała.

Elżbieta Czabator po udziale w „Rolnik szuka żony” stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 57 tysięcy osób, z którymi rolniczka na co dzień dzieli się swoim życiem.

