To już oficjalne! HBO Max w Polsce już w marcu. Wyjątkowo niska cena na start!

Na tę informację kinomaniacy w Polsce czekali od dawna. HBO Max zadebiutuje w naszym kraju 8 marca. Znajdziemy na nim produkcje HBO Max Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals i inne. Na platformie pojawiały się będą też filmy 45 dni po lokalnej premierze kinowej, które obejrzeć będziemy mogli bez dodatkowych opłat. Wybrane tytuły dostępne będą w 4K.

Ile kosztować będzie subskrypcja HBO Max?

HBO Max będzie dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Dotychczasowy koszt subskrypcji serwisu HBO GO w Polsce, wykupionej bezpośrednio, wynosił 24,90 zł miesięcznie. Po uruchomieniu platformy HBO Max na polskim rynku koszt miesięcznej subskrypcji będzie wynosił 29,99 zł. Aby uczcić start HBO Max została przygotowana oferta specjalna, w ramach której użytkownicy otrzymają na zawsze zniżkę 33% od miesięcznej ceny. Nowi użytkownicy będą mogli skorzystać z promocyjnej zniżki, jeżeli wykupią subskrypcję w serwisie do dnia 31 marca br. włącznie. Dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostaną automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji będzie wynosić jedynie 19,99 zł miesięcznie. Po 31 marca 2022 r. dodatkowo wprowadzony zostanie także roczny plan subskrypcji HBO Max w cenie 234,99 zł, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie jedynie ośmiu miesięcy.

HBO Max – co obejrzymy na platformie?

HBO Max, po raz pierwszy w ramach jednego serwisu, oferuje użytkownikom zarówno nowe, jak i kultowe filmy oraz seriale uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, w tym filmy Warner Bros. już 45 dni po ich premierze kinowej. Wśród hitów kinowych dostępnych w serwisie HBO Max znajdą się m.in. Matrix Zmartwychwstania, Diuna, King Richard: Zwycięska rodzina oraz Legion Samobójców: The Suicide Squad.

W ofercie programowej serwisu znajdą się produkcje Max Original, w tym m.in. Stacja Jedenasta (Station Eleven), Peacemaker, Wychowane przez wilki s2, Stworzona do miłości (Made for Love) oraz Życie seksualne studentek (Sex Lives of College Girls). Nie zabraknie też europejskich seriali Max Original, a wśród nich: nowy polski serial Odwilż, hiszpańskie Cała reszta (Todo Lo Otro) oraz Garcia!, duński Kamikaze, norweski Pożądanie (Lust), rumuński Ruxx czy węgierski Informator (The Informant). W serwisie znajdą się także takie programy, jak Być jak Magic Mike, Expecting Amy, FBoy Island i Selena + Chef. Szeroka oferta dla dzieci zawierać będzie m.in. takie produkcje, jak Młodzi Tytani: Akcja!, Niesamowity świat Gumballa, Zwariowane Melodie: Kreskówki czy CoComelon.

– Uruchomienie HBO Max w Europie to dla nas historyczny moment – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Filmy i seriale wyprodukowane przez spółki należące do WarnerMedia, takie jak „Harry Potter", „Gra o tron" czy „Teoria wielkiego podrywu" mają swoich fanów w całej Europie. Serwis HBO Max został stworzony po to, aby zapewnić możliwość wygodnego i intuicyjnego oglądania ulubionych produkcji, jak również pozostałych znakomitych tytułów dostępnych w jego ofercie programowej – wyjaśnił.

Spersonalizowane profile, jakość 4k

HBO Max zapewni użytkownikom wzbogacone doświadczenie oglądania w streamingu z nowymi rozwiązaniami i funkcjami. Będą wśród nich: możliwość utworzenia do pięciu spersonalizowanych profili, dzięki czemu korzystanie z serwisu będzie bardziej dostosowane do preferencji poszczególnych użytkowników; brak limitu dotyczącego liczby urządzeń, z których można korzystać w ramach jednego konta; możliwość korzystania z trzech jednoczesnych streamów; dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos oraz wybrane tytuły w jakości 4k.

Na jakich urządzeniach skorzystamy z HBO Max?

HBO Max dostępny będzie na wielu urządzeniach oraz aplikacjach, w tym Smart TV (Samsung, LG oraz Android TV™), poprzez Apple TV 4K i Google Chromecast™, konsole do gier (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One i Xbox Series X|S) czy urządzenia mobilne, tj. smartfony i tablety (iPhone, iPad, iPod Touch oraz urządzenia z systemem Android™), a także na komputerze (za pośrednictwem przeglądarki) na stronie http://www.hbomax.com. Serwis HBO Max dostępny również będzie za pośrednictwem wybranych operatorów.

Użytkownicy będą mogli opłacać swoją subskrypcję, korzystając z głównych dostawców płatności, wśród których są VISA, Mastercard i PayPal, a także poprzez sklepy z aplikacjami (Apple App Store, Google Play Store i Samsung Checkout).

Co z obecnymi użytkownikami HBO GO?

HBO Max będzie dostępne zarówno dla nowych użytkowników, jak i użytkowników dotychczasowych serwisów HBO – HBO España, HBO Nordic, HBO Portugal oraz HBO GO (dotyczy to zarówno użytkowników, którzy subskrybują serwis bezpośrednio poprzez stronę internetową, a także tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem operatorów).

