Netflix kasuje seriale i filmy. Te tytuły wkrótce znikną z platformy

Platforma Netflix w lutym pozbędzie się serii filmowej „Recep Ivedik” a także filmu „Słodziak” z Shią LaBeoufem, Noah Jupe i FKA twigs w głównych rolach. Zniknie też kilka pozycji dla najmłodszych, w tym popularne „My Little Pony: Przyjaźń to magia” czy „Leśna rodzina: Miniodcinki”. Z seriali warto z kolei nadrobić „The Third Charm”. Całą listę znajdziecie poniżej.

„Pomieszanie z poplątaniem” – 1 lutego



Chcąc poślubić swoją dziewczynę, pewien chłopak wyrusza w podróż, aby zdobyć błogosławieństwo ojca ukochanej, który zaginął przed laty.



„Słodziak” – 3 lutego



Burzliwe dzieciństwo aktora Otisa Lorta oraz jego lat młodzieńczych, kiedy to za pośrednictwem snów i kina próbuje pogodzić się z ojcem.



„Najemnik” – 5 lutego



Młody Soane sprzeciwia się okrutnemu ojcu i opuszcza Nową Kaledonię, aby grać w rugby we Francji, gdzie uczy się, na czym polega życie, miłość i sukces.



„The Third Charm” – 5 lutego



Dwudziestoletni student i pomocnica fryzjerska w tym samym wieku spotykają się na randce w ciemno i mimo przeciwieństwa charakterów zawracają sobie w głowach.



„Ostatni czarny człowiek w San Francisco” – 6 lutego



Zniechęcony postępującą gentryfikacją swojego miasta Jimmie postanawia zrealizować swoje marzenie i wprowadzić się z kolegą do wspaniałego domu dziadka.



„Recep Ivedik” – 7 lutego



Mężczyzna znajduje portfel bogacza i aby go zwrócić, wyrusza starym autem w pełną przygód i przeszkód podróż, odnajdując dawną miłość i perspektywę życia w luksusie.



„Recep Ivedik 2” – 7 lutego



Kiedy jego babka podupada na zdrowiu, nieokrzesany Recep stara się spełnić jej życzenia — znaleźć pracę i odpowiednią żonę.



„Recep Ivedik 3” – 7 lutego



Po śmierci babki Recep pogrąża się w rozpaczy. Pewnego dnia bardzo odległa krewna, poszukująca mieszkania, wprowadza się do niego i zmienia jego życie.



„Recep Ivedik 4” – 7 lutego



Gdy działka, na której jego dzieciaki grają w piłkę, zostaje sprzedana, prostolinijny trener zgłasza się do telewizyjnego show, by zdobyć fundusze na kupno ziemi.



„Recep Ivedik 5” – 7 lutego



Recep postanawia wypełnić umowę w imieniu niedawno zmarłego przyjaciela, co doprowadza do tego, że zmuszony jest reprezentować Turcję na wielkim międzynarodowym turnieju.



„Transformers Prime” – 15 lutego



Autoboty z pomocą trójki ludzkich sojuszników po raz kolejny bronią ludzkość przed najazdem Decepticonów pod wodzą Megatrona.



„My Little Pony: Przyjaźń to magia” – 15 lutego



Udaj się w podróż do zaczarowanej krainy Equestria, w której jednorożka Twilight Sparkle wraz z przyjaciółmi mają niesamowite przygody i poznają moc przyjaźni.



„W czasach wojny” – 16 lutego



Rok 1921. Pielęgniarki z madryckich wyższych sfer otwierają w Melilli szpital dla żołnierzy walczących w wojnie o Rif. Ratując życie, znajdują też przyjaźń i miłość.



„The Frankenstein Chronicles” – 20 lutego



Londyn, 1827 rok. Detektyw podąża za lubującym się w rozczłonkowywaniu zwłok mordercą... lub czymś znacznie gorszym.



„Leśna rodzina: Miniodcinki” – 28 lutego



Królicza rodzinka z tej uroczej leśnej wioski nigdy się nie nudzi, organizując przyjęcia i pokazy mody.



„Loo Loo Kids: Muzyczne przygody Johny’ego i przyjaciół” – 28 lutego



W tym serialu animowanym dla przedszkolaków mały miłośnik muzyki rusza na wypełnioną tańcem przygodę razem z rodziną, przyjaciółmi i słodkimi stworkami.

