Netflix wprowadził nową funkcję. Sprawdźcie ją na swoich urządzeniach

Wyczyszczenie skrzynki e-mailowej do zera może być nieosiągalnym celem, ale jeśli masz zapał do porządków, możesz go teraz spożytkować na swoim rzędzie „Oglądaj dalej”. Chcesz usunąć nowo dodany tytuł, który nie przypadł Ci do gustu, ulubiony serial, który w końcu Ci się przejadł, albo zrobić generalne porządki? Ten nowy przycisk pozwoli Ci doprowadzić do ładu rząd „Oglądaj dalej”, tak aby zawierał tylko te filmy, seriale i programy, które faktycznie chcesz oglądać.

Usunięcie pozycji z listy „Oglądaj dalej” na Netflix. Jak to zrobić?

Teraz użytkownicy Netflix na całym świecie mogą jednym kliknięciem usuwać tytuły z rzędu „Oglądaj dalej” na wszystkich urządzeniach (w tym na telewizorach). Wystarczy kliknąć film, serial lub program na liście i wybrać opcję „Usuń z rzędu”. Jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć usunięcie tytułu, klikając przycisk ze strzałką wstecz.

Funkcja jest już dostępna zarówno na stronie internetowej, jak na urządzeniach przenośnych, a teraz dodana została również do interfejsu telewizyjnego.

Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 222 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali, programów i gier mobilnych w różnych językach.

