Niebezpieczne sytuacje w „Barwach szczęścia”. Będzie o nielegalnej sprzedaży organów

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Celina zaczyna uczyć Adriana samoobrony, a ten namawia trenerkę na udział w walkach MMA, co zdecydowanie nie podoba się Hermanowi. Poza tym Brońską nachodzi Kmita, który natarczywie próbuje złożyć jej propozycję nie do odrzucenia. Kępski umawia się na spotkanie z mężczyzną, który skontaktował się z nim w sprawie nielegalnego pozyskania wątroby do przeszczepu. Kasia cierpi na bezsenność, ale nie chce brać leków i bagatelizuje swój problem. A gdy wychodzi z synem na zakupy, przeżywa nagle atak paniki.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

