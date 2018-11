Która aktorka „plus-size” była pierwsza? Rebel Wilson wycofała się pod naporem krytyki

Po prawdziwej burzy w mediach społecznościowych Rebel Wilson przyznała, że pomimo kierowania się dobrymi intencjami, podważyła dokonania kilku aktorek, które były przed nią: Mo’Nique, Queen Latifah, Melissy McCarthy, Ricki Lake i innych. Zanim jednak do do tego doszło, na Twitterze rozegrała się miniaturowa telenowela.

W rozmowie z Ellen DeGeneres, grająca główną rolę w komedii „Isn't It Romantic” Rebel Wilson powiedziała o kilka słów za dużo. Stwierdziła m.in., że jest pierwszą aktorką „plus size”, której dano taką rolę. Po programie szybko przypomniano jej, że już w 2006 roku w „The Last Holiday” grała Queen Latifah, a w „Phat Girlz” Mo'Nique. Obie aktorki wówczas do najdrobniejszych nie należą.

„Oczywiście, że znam te filmy, ale jest wątpliwe, czy technicznie te aktorki były plus size w momencie kręcenia filmów albo czy technicznie te filmy miały jedną rolę główną. Tak więc jest tutaj pewna szara strefa” – stwierdziła Rebel w odpowiedzi.

„Hej siostro. Proszę, nie pozwólmy, żeby ta branża wymazała nasze talenty szarą strefą i kwestiami technicznymi. Poświęć chwilę na poznanie historii. Nie bądź jedną z tych, którzy ją wymazują. Życzę ci wszystkiego co najlepsze” – napisała do Wilson Mo'Nique.

„Moją intencją nigdy nie było wymazywanie czyichś osiągnięć i uwielbiam ciebie i Queen Latifah. Wspieram wszystkie panie plus size i wszystkie pozytywne rzeczy, które robimy razem” – odpisała Wilson. Później jednak zaczęła blokować na Twitterze kolejne użytkowniczki, które zwracały jej uwagę.

Po pewnym czasie aktorka przyznała się jednak do błędu. „Teraz rozumiem, że to, co powiedziałam, było nie tylko nieprawdziwe, ale i niesamowicie krzywdzące. Miałam nadzieję, że pomagam, co jest bardziej zawstydzające i trudne do przyswojenia. Blokowałam ludzi na Twitterze, bo bolała mnie krytyka, ale w rzeczywistości potrzebowałam słyszeć od nich więcej, a nie mniej. Jeszcze raz szczerze przepraszam” – zakończyła.

