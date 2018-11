Borys Szyc jako marszałek Piłsudski. Aktor pokazał kulisy planu filmowego

Jesienią 2019 roku w kinach pojawi się film Michała Rosy zatytułowany po prostu – „Piłsudski”. W postać Marszałka wcielił się Borys Szyc. Ekipa „Dzień Dobry TVN” odwiedziła go na planie filmowym. Ile czasu trwa charakteryzacja? I jak aktor radził sobie z oddaniem postaci Marszałka? Tego dowiedzieć się można z zamieszczonego poniżej fragmentu programu:

Szyc jako Piłsudski

„Piłsudski” to nowy film Michała Rosy, do którego zdjęcia rozpoczęto na początku sierpnia tego roku. W rolach głównych na ekranie zobaczymy Borysa Szyca i Magdalenę Boczarską. W rolę Józefa Piłsudskiego wcieli się właśnie Borys Szyc, który na Instagramie zaprezentował, w jaki sposób przygotowuje się do nowej roli. Zamieścił też niezwykłe fotografie pokazujące efekty pracy charakteryzatorów. Trzeba przyznać, że trudno rozpoznać aktora po tej metamorfozie.

Galeria:

Borys Szyc jako Józef Piłsudski

„Zaczynamy dziś opowieść o Piłsudskim. Nie dziadku i wielkim wodzu, ale człowieku pełnym emocji i pasji, bliskim depresji i śmierci, terroryście rzucającym bomby i napadającym na pociągi, liczącym głównie na siebie, często egoiście, kochającym gorąco i namiętnie mężczyźnie z wizją kraju który kochał ponad wszystko. Trzymajcie kciuki. Dziś rok 1901. Dom wariatów. Petersburg” – napisał w sierpniu aktor na Instagramie.

Czytaj także:

W Warszawie stanął pomnik Ignacego Daszyńskiego