Quentin Tarantino ożenił się z izraelską piosenkarką

55-letni Quentin Tarantino i 35-letnia Daniella Pick zawarli przysięgę małżeńską. Para ta zaręczyła się latem ubiegłego roku, a poznała jeszcze w 2009. Amerykański reżyser kręcił wtedy w Izraelu wielokrotnie nagradzane „Bękarty wojny”, które przyniosły mu dwie nominacje do Oscarów w kategoriach reżyseria i scenariusz oryginalny. Tarantino i Pick rozstali się na krótko ze względu na romans artysty z projektantką Courtney Hoffman, ale wrócili do siebie w 2015 roku. Zarówno dla niego, jak i dla niej jest to pierwszy ślub.

Daniella Pick urodziła się w Ramat Ha-Sharon. Jej ojciec Svika Pick także był piosenkarzem. Daniella zaczynała karierę wokalistki u boku siostry Sharon. Ich największe hity to 'Tamid Ola Hamangina', 'Shuv Hageshem', 'Zot Ahava', 'Baby' i przebój 'Hello Hello'. Około 2006 roku Daniella zaczęła karierę solową. Nagrała m.in. 'Love Me', 'More or Less' i 'Yalla Yalla'.

Galeria:

Daniella Pick

Postaci Quentina Tarantino chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Praktycznie każdy jego film spotyka się z gorącym przyjęciem ze strony fanów i krytyków. Jego kultowe „Pulp Fiction” zdobyło dwie statuetki Oscara, Złotego Globa oraz Złotą Palmę festiwalu w Cannes (również „Pulp Fiction”. Obecnie pracuje nad historią zamordowania żony Romana Polańskiego przez bandę Mansona.

Kontrowersyjny film Tarantino

Reżyser Quentin Tarantino pracuje nad filmem o bandzie Mansona. Dzieło oparte na faktach ma uwzględniać morderstwo aktorki Sharon Tate. Historia grupy, która pod koniec lat 60-tych dopuściła się kilkunastu morderstw w okolicach Los Angeles, byłaby pierwszym filmem Tarantino opartym na prawdziwych wydarzeniach. Już pierwsze pogłoski na ten temat elektryzowały całe Hollywood.

Sam pomysł nakręcenia filmu o brutalnym mordercy wzbudził w Stanach spore kontrowersje. Charles Manson razem z grupą fanatyków 9 sierpnia 1969 roku włamał się do rezydencji Romana Polańskiego i w brutalny sposób zamordował 5 osób, w tym jego żonę, aktorkę Sharon Tate. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.

Wiadomo już, że Sharon Tate zagra w produkcji Margot Robbie. W filmie wystąpią ponadto gwiazdy takie jak Leonardo DiCaprio czy Brad Pitt. W rolę Romana Polańskiego wcieli się polski aktor Rafał Zawierucha.