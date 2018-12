Felicjańska pobita i uwięziona we własnym mieszkaniu? Niepokojące wpisy na Facebooku

Na profilu Ilony Felicjańskiej na Facebooku pojawiły się w nocy z niedzieli na poniedziałek 3 grudnia niepokojące wpisy. Była wicemiss Polonia twierdziła, że została pobita we własnym domu, a policjanci nie pokazali legitymacji, „bo to on zadzwonił”. Sprawą zainteresowali się internauci. Kiedy poradzili Felicjańskiej, aby zawiadomiła służby, ta odpisała, że „jest zamknięta w mieszkaniu i dostała telefon”. W kolejnych wpisach, które pojawiały się w mediach społecznościowych informowała swoich obserwatorów, że „policja nie chciała jej pomóc w rozwiązaniu problemu”. „Policja powiedziała, że na własny koszt mogę zadzwonić po »ekipę«, która otworzy drzwi.”.. – napisała w kolejnym komentarzu.

Tajemnicze wpisy zniknęły już z profilu Ilony Felicjańskiej na Facebooku. W poniedziałek 3 grudnia w godzinach popołudniowych była modelka poinformowała zaniepokojonych internautów, że wszystko jest już dobrze. „Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Sytuacja została opanowana, wszystko już jest ok” – napisała. Szczegóły całej sprawy pozostają nieznane.