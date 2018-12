Rafał Zawierucha zagra w kolejnym amerykańskim filmie. Kariera Polaka wyraźnie przyspiesza

Do niedawna występował prawie tylko w rolach trzecioplanowych i w kiepskich polskich serialach. Teraz jego kariera nabiera iście hollywoodzkiego rozpędu. Po roli Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”, Rafał Zawierucha informuje o kolejnym angażu w produkcji z USA.

Jak dowiadujemy się z Instagrama aktora, weźmie on udział w filmie „The Soviet Sleep Experiment”. Dzieło to opowiada o prowadzonych w latach 40. XX wieku badaniach nad eliminowaniem snu z życia żołnierzy. Według Onetu Polak ma szansę na rolę jednego z radzieckich naukowców.

„Cieszę się bo mogę trochę tajemnicy zdradzić! Siedzę w Minneapolis – bo tutaj właśnie kręcimy nowy film – Soviet Union! 1945 – nie spać... więcej szczegółów niebawem” – pisze Zawierucha na Instagramie. Dodaje, że na zamieszczonym zdjęciu oglądamy go z jego filmową żoną Evą De Dominici.

Reżyserem „The Soviet Sleep Experiment” jest Barry Anderson. Scenariusz do filmu stworzył Michael Patrick McCaffrey. Wśrod aktorów znajdą się m.in. Eva De Dominici, Chris Kattan, Paul Cram, Michael Villar i Evgeny Krutov.

Polak w kontrowersyjnym filmie Tarantino

Reżyser Quentin Tarantino pracuje nad filmem o bandzie Mansona. Dzieło oparte na faktach ma uwzględniać morderstwo aktorki Sharon Tate. Historia grupy, która pod koniec lat 60-tych dopuściła się kilkunastu morderstw w okolicach Los Angeles, byłaby pierwszym filmem Tarantino opartym na prawdziwych wydarzeniach. Już pierwsze pogłoski na ten temat elektryzowały całe Hollywood.

Sam pomysł nakręcenia filmu o brutalnym mordercy wzbudził w Stanach spore kontrowersje. Charles Manson razem z grupą fanatyków 9 sierpnia 1969 roku włamał się do rezydencji Romana Polańskiego i w brutalny sposób zamordował 5 osób, w tym jego żonę, aktorkę Sharon Tate. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.

