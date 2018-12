Jak wyglądałyby ikony kina, gdyby uległy współczesnym trendom? Zobaczcie eksperyment

Kylie Jenner zaczęła powiększać usta w wieku 16 lat. Z danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych wynika, że liczba osób korzystających z wypełniaczy wzrosła od 1,8 mln w 2010 roku do 2,6 mln w 2016 roku. Socjologowie mówią o całej „Jenneration” – generacji młodych kobiet, które uzależniają się od „pompowania ust” . W dzisiejszych czasach „poprawianie urody” i przyznawanie się do tego to już nie powód do wstydu. Dochodzi do tego, że popularne influencerki nie przypominają siebie sprzed lat.

Artysta i fotograf Mat Maitland postanowił pokazać, jak wyglądałyby kobiety, które stały się ikonami popkultury, gdyby też ślepo podążały za trendami AD 2018. - Zacząłem wyobrażać sobie największe gwiazdy poddające się zabiegom kosmetycznym i ulegające trendom. Niektórzy mogą spojrzeć na tę serię i pomyśleć, że to mój gorzki komentarz na temat takich zabiegów. Nic w tym stylu - wyjaśnia Maitland. Jak tłumaczy, eksperyment wynika z jego fascynacji osobami, które „piękno eksploatowały do maksimum” . Zobaczcie efekty!

Galeria:

Jak wyglądałyby gwiazdy AD 2018?