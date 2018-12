18-latek twierdził, że Kevin Spacey go molestował. Pojawiło się nagranie

Zdarzenia, o których mowa, rozegrały się w nocy z 7 na 8 lipca 2016 roku w barze Club Car w Nantucket. 18-letni wówczas chłopak pracował jako pomocnik kelnera. Z jego zeznań wynika, że w rozmowie z aktorem utrzymywał jednak, że ma 23 lata i studiuje kierunek biznesowy na Wake Forest University. Feralnej nocy Spacey miał kupować mu drinki i przechwalać się w rozmowie wielkością swojego penisa. Gwiazdor miał też proponować nowo poznanemu mężczyźnie, by udał się z nim do jego domu.

Jak podaje CNN, chłopak twierdzi, że Spacey w pewnym momencie, gdy obaj stali w pobliżu pianina, miał zacząć dotykać go w okolicach krocza. Następnie aktor miał rozpiąć rozporek spodni 18-latka i przez około 3 minuty stymulować go. Z zeznań wynika, że kelner nie wiedział, jak zareagować, bo bał się utraty pracy. Zapewniał jednak śledczych, że usiłował odrzucać awanse aktora.

Jest film

Oskarżyciel miał korespondować na temat tego, co dzieje się w barze, ze swoją dziewczyną. Ponieważ ta mu nie wierzyła, miał przesłać jej krótkie nagranie, na którym widać, jak Spacey dotyka jego intymne miejsca. Podczas przesłuchania przed policją chłopakowi zostało pokazane nagranie, a on potwierdził jego autentyczność. W trakcie osobnego przesłuchania podobne zeznania złożyła jego ówczesna partnerka.

Jak podaje amerykańska stacja, zeznania domniemanej ofiary Spaceya pokrywają się z historią opowiedzianą przez byłą prezenterkę Heather Unruh. Kobieta w trakcie zeszłorocznej konferencji prasowej oskarżyła Kevina Spaceya o molestowanie jej syna, podając szczegóły zajścia z baru w Nantucket.

Spacey przerywa milczenie