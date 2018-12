Nie żyje aktorka z „Absolutnie Fantastycznych”. June Whitfield miała 93 lata

„Urodzona w Londynie aktorka była nieodłącznym elementem telewizji i radia przez siedem dekad” – pisze o zmarłej aktorce „The Guardian”. Informacje o śmierci June Whitfield potwierdził w sobotę 29 grudnia agent aktorki, który poinformował, że 93-latka zmarła z „przyczyn naturalnych”.

Kim była June Whitfield?

June Whitfield urodziła się w 1925 r. w Londynie. Swoją karierę aktorską rozpoczęła już w latach 40. ubiegłego stulecia. Dużą sławę zyskała w latach 80., kiedy z jej udziałem powstał sitcom „Terry and June”, ale międzynarodowy rozgłos Whitfield zawdzięczała grze w „Absolutnie Fantastycznych”. – Nie było nikogo, kto miałby więcej ciepła i więcej umiejętności, by podjąć się roli w tym serialu. Jej śmierć to wielka strata –powiedział producent telewizyjny Jon Plowman. Whitfield zrobiła również dużą karierę radiową, m.in. przez udział w słuchowiskach tworzonych na podstawie powieści Agathy Christie.

W 2017 r. odebrała z rąk królowej Elżbiety tytuł Damy za wkład w kulturę brytyjską.

