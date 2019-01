Justin Bieber ma nowy tatuaż! Fani piosenkarza mogą być zaskoczeni

Justin Bieber zdecydował się na zrobienie kolejnego tatuażu. Piosenkarz postanowił wykorzystać miejsce tuż nad prawą brwią. Znalazło się tam tylko jedno słowo – „grace”, czyli „łaska”. Tatuaż wykonał słynny artysta JonBoy, u którego piosenkarz zrealizował już kilka innych pomysłów związanych ze zdobieniem ciała. Napis „grace” na czole Biebera można zobaczyć na zdjęciu opublikowanym na Instagramie. „Dziękuję moim klientom, którzy stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi. Kocham was wszystkich! Łaska Boża jest wystarczająca w naszej słabości. To dzięki miłości boskiej dotarliśmy do roku 2019!” – napisał JonBoy w swoim poście, który zebrał już ponad 35 tys. polubień i jest komentowany przez fanów 24-letniego wokalisty.

Justin Bieber – fan tatuaży

O tym, że Justin Bieber lubi ozdabiać swoje ciało wiadomo od dawna. Artysta ma wiele tatuaży, a spore poruszenie wywołało zdjęcie opublikowane przez piosenkarza w kwietniu 2018 r. Wtedy wszyscy mogli zobaczyć klatkę piersiową, brzuch i ręce Biebera, które praktycznie w całości pokryte są napisami i rysunkami.

