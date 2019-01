Czy to głos Morgana Freemana? Prawda o popularnym nagraniu szybko wyszła na jaw

Morgan Freeman podsumował rok 2018 na specjalnym nagraniu? Tak mogłoby się wydawać w pierwszej chwili, kiedy zaczynamy oglądać materiał udostępniony na Facebooku. Charakterystyczny głos od razu nasuwa nam myśl, że to Morgan Freeman brał udział w wykonaniu krótkiego filmu.

Nagranie na stronie „The Hook” nawiązuje do wydarzeń z 2018 r. Nie brakuje w nim wątków, którymi żyli internauci – słynnego tańca Floss, albo spontanicznych ruchów do piosenki Drake'a. W filmie użyto również wydarzeń dotyczących Donalda Trumpa. Wszystko może wydawać się bardzo zabawne, ale Morgan Freeman, którego rzekomo słyszymy, to... nie jest Morgan Freeman. Portal deadline.com zwraca uwagę, że mamy do czynienia ze świetną podróbką i osobą, która idealnie podszywa się pod amerykańskiego aktora. Zauważyli to także polscy internauci, którzy szybko nabrali podejrzeń, co do autentyczności głosu w materiale.

Udostępnione 29 grudnia ubiegłego roku nagranie ciągle zyskuje na popularności. Do tej pory zostało udostępnione na Facebooku ponad 845 tys. razy.