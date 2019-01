Sesja dla „W Magazine”, zachwyty w „Vanity Fair”. Świetna passa Joanny Kulig trwa

"Zimna wojna "ma szanse na Oscara

Film Pawła Pawlikowskiego znalazł się na tzw. shortliście do Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny". Czekamy na nominację!



Nagroda dla Najlepszej Aktorki 2018

Rola Joanny Kulig w "Zimnej wojnie" przyniosła jej liczne wyróżnienia. W grudniu okrzyknięto ją najlepszą aktorką europejską 2018 roku.



Polski jazz w LA

W ostatnich dniach głośno było też o występie aktorki z polskimi jazzmanami na scenie w klubie Cicada. Joanna Kulig przy akompaniamencie Jazz Bandu Młynarski-Masecki wykonała motyw przewodni z „Zimnej Wojny” – „Dwa serca”.



"Bogini ekranu"

Joanną Kulig zachwycał się też magazyn„Vulture” . Dziennikarka April Wolfe w rozmowie z polską aktorką doceniła jej rolę w filmie „Zimna wojna”. „To niekwestionowana bogini ekranu” – ogłosiła.



Joanna Kulig w sesji "W Magazine"

Na łamach "W Magazine" znaleźć można kolejne wyjątkowe zdjęcia Joanny Kulig. Aktorka stanęła przed obiektywem Tima Walkera na potrzeby sesji, w której udział wzięły też inne gwiazdy. Polka ma na sobie białą suknię marki Chloé i kapelusz od Louisa Vuittona. W dłoniach trzyma jabłka, które podkreślają jej ciążowy brzuch.



"Vanity Fair" zachwycone Kulig

W internetowym serwisie "Vanity Fair" ukazał się tekst Doroty Lach ze zdjęciami Ruvana Afanadora poświęcony karierze Joanny Kulig. Choć polityczne analizy autorki (m.in. uwagi o autorytarnych rządach PiS) mogą wydawać się części osób kontrowersyjne, to pochwała talentu gwiazdy "Zimnej wojny" zasługuje na zauważenie. Dziennikarka okresla Kulig mianem "najbardziej ekscytującej gwiazdy od lat" i ocenia, że aktorka swoimi występami pokazuje "to, co Polska ma najlepsze".