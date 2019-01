Australijska modelka nie żyje. Wcześniej zamieszczała niepokojące wpisy na Instagramie

Annalise Braakensiek pracowała jako modelka, aktorka, prezenterka telewizyjna i projektantka biżuterii. W niedzielę śledczy odnaleźli ją martwą w apartamencie w Sydney. Rzeczniczka policji poinformowała, że kobieta jeszcze nie została oficjalnie zidentyfikowana. Dodała również, że wkrótce ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci.

Australijska modelka była aktywna w mediach społecznościowych. Jak podaje „The Sydney Morning Herald”, od dawna otwarcie mówiła o swojej walce z depresją. W grudniu na Instagramie Braakensiek zamieściła post, w którym opowiadała o życiowych wzlotach i upadkach. „Życiowe wyzwania były ostatnio mroczne, trudne, wymagające i wręcz przerażające. Dla mnie i dla wielu innych, których znam. Ale dziś jest nowy dzień!" – napisała.

Braakensiek była ambasadorką „RUOK”. To akcja, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat tego, jak ważne jest obserwowanie zachowań innych. Co więcej, czasami zadanie zwykłego pytania „Czy wszystko jest w porządku?” („Are you OK?”) może uratować komuś życie. W 2017 roku Braakensiek przyznała „The Sydney Morning Herald”, że musiała się zmierzyć z przedwczesną śmiercią wielu osób, które były jej bliskie. – Nie mogłam wstać z łóżka – powiedziała, opisując, jak się wtedy czuła. – Wydaje mi się, że spędziłam około sześciu tygodni w łóżku. Cały czas płakałam. To było bardzo przerażające uczucie – powiedziała.

