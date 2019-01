Lady Gaga przeprasza za piosenkę nagraną z R. Kellym. Chce usunąć utwór z sieci

Choć R. Kelly o niewłaściwe zachowania seksualne oraz zakazane kontakty z nieletnimi oskarżany jest od lat, dopiero po wybuchu kampanii #MeToo jego wciąż mocna pozycja w amerykańskim show biznesie zaczęła poważnie słabnąć. Symbolem upadku artysty było usunięcie jego wszystkich utworów z serwisu Spotify w maju 2018 roku.

Biorąc pod uwagę wszystko, co wiadomo o tej postaci, wydaje się nieprawdopodobne, że tak długo udawało jej się unikać społecznego i biznesowego ostracyzmu. Już w 2008 roku piosenkarz znany z hitu „I Believe I Can Fly” stanął przed sądem z powodu nagrania, na którym oddawał mocz na 14-latkę, a później uprawiał z nią seks. Uniknął skazania, ponieważ wspólnie z ofiarą twierdził, iż to nie oni znajdują się na filmie.

Skandale ciągnące się za R. Kellym całymi latami śledził dziennikarz Jim DeRogatis. Zarzucał mu gwałty, znęcanie się fizyczne i psychiczne, szantażowanie nagranych przez siebie ofiar. Nawet bez jego pracy można jednak było dostrzec niezdrowe zainteresowania artysty, który ożenił się z 15-letnią zaledwie wokalistką Aaliyah. Ślub unieważniono z powodu sfałszowania wieku przez piosenkarkę, ale świadkowie twierdzą, że para i tak uprawiała seks.

„Do What U Want (With My Body)”

Mimo wszystkich ciążących na Kellym zarzutów, Lady Gaga przez lata stała po jego stronie. Twierdziła, że to właśnie z powodu wszystkich oskarżeń nagrała wspólnie z nim utwór „Do What U Want (With My Body)”, który zresztą już w momencie premiery wywoływał kontrowersje. Piosenkarz stawał w tamtym okresie przed sądem z powodu dziecięcej pornografii (został uniewinniony).

„Jako ofiara molestowania, tworzyłam tę piosenkę i wideo w mrocznym okresie mojego życia, a moją intencją było stworzenie czegoś ekstremalnie wyzywającego i prowokującego, ponieważ byłam wściekła i wciąż nie przepracowałam traumy, która przytrafiła mi się w życiu” – przyznała Lady Gaga w oświadczeniu. Zapewniła, że nie będzie nigdy więcej współpracować z R. Kellym. „Zamierzam usunąć tę piosenkę z iTunes oraz innych platform streamingowych” – zapewniła. „Przepraszam zarówno za moją kiepską ocenę kiedy byłam młoda i za tak długie zachowywanie milczenia w tej sprawie” – dodała.

