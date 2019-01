Córka Aleca Baldwina i Kim Basinger przyprawia ojca o ból głowy. „Nie, po prostu nie”

Ireland Basinger Baldwin ma wiele atutów, by zaistnieć w show biznesie – znani rodzice, uroda i pieniądze niejednej wschodzącej gwieździe utorowały drogę do kariery. 23-letnia modelka i aktorka już teraz udowadnia, że jest w stanie zrobić wiele, by zaistnieć. Nie do końca odpowiada to jej ojcu.

Ireland Baldwin to córka pary gwiazd lat 90. - Aleca Baldwina i Kim Basinger. 23-letnia obecnie modelka i aktorka od wielu lat próbuje swoich sił w show biznesie. W 2013 roku podpisała kontrakt z agencją IMG Models. Od tamtego czasu jej zdjecia ukazywały się na okładkach m.in. New York Post, W Magazine czy Vanity Fair, bułgarskiej edycji Elle czy maksykańskiej Marie Claire. Nie wszystkie jej poczynania w modelingu przypadły do gustu jej ojcu. Gdy w 2018 roku wzięła udział w kampanii PETA „Wolę wyjść nago niż założyć futro” , Alec Baldwin nie krył się z dezaprobatą. „Nie, nie. Po prostu nie” - skomentował zdjęcie, na którym jego córka pozowała w skąpym bikini. Wydaje się jednak, że krytyka ojca nie wpłynęła na zmianę strategii Ireland. Na Instagramie 23-latki nietrudno bowiem znaleźć odważne zdjęcia, a dziewczyna była już bohaterką kilku skandali. Czytaj także:

