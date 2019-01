Aktor z „Harry'ego Pottera” ma nietypową i wzruszającą prośbę. Uda mu się odzyskać prezent?

„Hej, jeśli wczoraj ukradłeś mój portfel we wschodnim Londynie, albo nawet po prostu go znalazłeś: jest twój, zatrzymaj go, zostaw sobie pieniądze, karty kredytowe, wszystko” – napisał we wtorek 22 stycznia na Twitterze Matthew Lewis.

„Ale notatka od mojej żony wygrawerowana na kawałku metalu – jeśli mógłbyś przesłać ją pod adres podany na prawie jazdy, uznam, że jesteśmy kwita. Proszę?” – dodawał aktor w dalszej części swojego wpisu. Jego wiadomość została podana na Twitterze ponad 6 tys. razy, polubiło ją też 22 tys. osób, co także przekłada się na jej popularność i wyświetlenia. Nie wspominając już o tym, że o sprawie napisały brytyjskie i zagraniczne media.

29-letni aktor swoją żonę po raz pierwszy spotkał w styczniu 2016 roku. Przez długi czas udawało mu się ukrywać swój związek z Angelą Jones przed mediami. W wywiadach często przyznaje, że nie przywykł do popularności związanej ze swoją przemianą z niezgrabnego „Nevilla” w przystojnego modela. – Nigdy nie myślałem o sobie jak o kimś dobrze wyglądającym. Byłem po prostu przeciętny – podkreśla.

