Trwają poszukiwania Jamesa Bonda. Richard Madden zwleka z przyjmowaniem ról, by być gotowym?

Kto będzie nowym Bondem? To pytanie coraz głośniej rozbrzmiewa w telefonach agentów gwiazd Hollywood i w redakcjach branżowych mediów. Richard Madden to obok Idrisa Elby jeden z najczęściej wspominanych w tym kontekście aktorów. Czy nowe doniesienia wysuną go na pozycję lidera w tym nietypowym wyścigu?